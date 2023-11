Cecilia Del Re e le primarie a candidato sindaco: evento il 15 novembre

- Pubblicità -

Cecilia Del Re e le primarie: l’evento di candidatura per le primarie a sindaco di Firenze ci sarà il 15 novembre, al Tuscany Hall. Da settimane Del Re chiede le primarie e dopo aver riunito, lo scorso 16 ottobre, circa 150 sostenitori in birreria per un evento legato al futuro della città, ecco l’iniziativa più grande.

Cecilia Del Re chiede le primarie per sindaco di Firenze

L’evento di candidatura di Cecilia Del Re alle primarie sarà il 15 novembre al Tuscany Hall. Musica, politica: sono previste oltre 1000 persone. Ed è evidente che i sostenitori politici di Del Re ci saranno tutti: dai consiglieri comunali Massimiliano Piccioli, Leonardo Calistri e Massimo Fratini all’ex assessore comunale Alessandro Martini. Anche l’ex segretaria toscana Simona Bonafè è con Del Re così come Elisa Simoni. “Invito al Tuscany Hall tutti i cittadini e le cittadine che vogliono partecipare a costruire la Firenze del futuro”, dice Del Re.

Le parole di Del Re

Su Del Re e le primarie a sindaco di Firenze l’ex assessora, che venne cacciata dalla giunta Nardella qualche mese fa, ha le idee chiare: “Le primarie sono nel dna, nello Statuto del Pd: aprirsi alla città dopo un ciclo politico durato dieci anni è l’unica risposta davvero democratica che possiamo dare alla società civile”. Del Re afferma di avere “un sostegno trasversale. Non ho padrini: la mia candidatura nasce dal basso”. Il nome dell’evento è “Sarà Firenze”. Saranno analizzati i temi di una Firenze che “sarà progressista, pubblica, metropolitana, sicura, inclusiva. La cosa importante è che ‘Sarà Firenze’ a scegliere, sia il candidato sindaco, sia la città che vorrà essere”. Dalla parte opposta a Del Re c’è in particolare il sindaco Dario Nardella che sta caldeggiando il nome dell’assessora al welfare Sara Funaro come candidata a ricoprire il ruolo di primo cittadino di Firenze. La corsa è iniziata.