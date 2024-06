Chiusura delle strade per il Tour de France a Firenze

I divieti si concentreranno nelle due giornate di eventi della carovana gialla: giovedì per la presentazione delle squadre e sabato per la prima tappa della gara

Divieti di sosta, deviazioni per gli autobus, sensi unici e chiusura delle strade per la partenza del Tour de France 2024 da Firenze. La città si prepara a ospitare la carovana gialla e non mancherà qualche cambiamento alla viabilità, per lo più nelle due giornate interessate dagli eventi del Grand Départ. Insieme alle sagome di bici e maglie, apparse su lampioni, aiuole e porte storiche, per le strade di Firenze sono già spuntati altri cartelli gialli, quelli dei divieti di sosta per le zone toccate dalla gara o dalle iniziative legate alla competizione. Giovedì 27 giugno ci sarà la presentazione delle squadre, tra Palazzo Vecchio e il piazzale, mentre sabato 29 la partenza vera e propria, dalle Cascine al centro e poi verso Gavinana, Bagno a Ripoli, Pontassieve, Pelago, Rufina, Dicomano e San Godenzo. Vediamo quali strade sono chiuse per il Tour de France.

I luoghi della carovana gialla

Da lunedì 24 a domenica 30 giugno sono in vigore una serie di divieti di sosta nell’aera di piazza Santa Croce, dove viene allestito il Fan park, un villaggio dedicato al Tour de France aperto al grande pubblico. Altro luogo toccato dagli eventi è il piazzale Michelangelo, dove giovedì dalle ore 17 ci sarà una grande festa aperta a tutti per la presentazione delle squadre, anche qui ci sono divieti di sosta. Il quartier generale del tour sarà invece davanti al piazzale delle Cascine, con accesso solo per gli autorizzati: da questo punto i ciclisti partiranno sia giovedì che sabato.

Presentazione delle squadre del Tour de France: strade chiuse tra il centro e piazzale Michelangelo

Giovedì 27 giugno ci saranno le prime strade chiuse per consentire il passaggio dei ciclisti per la presentazione ufficiale delle squadre del Tour de France tra le Cascine, Palazzo Vecchio e piazzale Michelangelo, dove però giovedì sera resterà percorribile la strada di collegamento con viale Galileo e viale Michelangelo, anche se è probabile qualche rallentamento al traffico per l’alta affluenza di persone. Tutto il percorso tra piazza della Signoria e il piazzale (che interessa parte dei lungarni vicino al centro e le rampi del Poggi) e alcune strade limitrofe sarà chiuso al traffico dalle ore 14 di giovedì per consentire il passaggio dei ciclisti (previsto intorno alle 18), con un serie di divieti di sosta che scatteranno dal giorno precedente. Saranno istituiti anche sensi unici in via del Parlagio (da via Vinegia verso via del Corno), via Vinegia (da via Malagotti verso via del Perlagio), via dei Renai (da piazza dei Mozzi verso via Monicelli). Termine previsto ore 21.

Come raggiungere la festa al piazzale

Come detto al piazzale Michelangelo, dalle ore 17 di giovedì, ci sarà una festa aperta al pubblico per la presentazione delle squadre, trasmessa in mondovisione. Il piazzale potrà essere raggiunto anche grazie a un servizio di bus navetta gratuito, attivo dalle 16 alle 21, con una corsa ogni 10 minuti tra piazzale Vittorio Veneto e viale Michelangelo. Deviazioni previste per le linee bus 12 e 13, che dalle 21 torneranno sull’itinerario consueto e saranno gratuite.

Chiusura delle strade per la partenza del Tour de France da Firenze il 29 giugno

La giornata più impattante per la viabilità, con strade chiuse e deviazioni soprattutto nella zona sud di Firenze, sarà quella della partenza del Tour de France, nella mattinata di sabato 29 giugno. La carovana lascerà il villaggio delle Cascine intorno alle 10, seguita alle ore 12 dai ciclisti. Raggiungeranno il centro fino a Palazzo Vecchio per il via istituzionale. Poi passeranno su Ponte Vecchio, da piazza Pitti e saliranno al piazzale. In seguito scenderanno verso Gavinana e raggiungeranno lo start della gara davanti al Viola Park di Bagno a Ripoli.

Lungo l’itinerario e nelle vie limitrofe già dalla serata di venerdì 28 giugno scatteranno divieti di sosta. La chiusura delle strade interessate dal percorso del Tour de France a Firenze entrerà in vigore dalle ore 9 alle 14 di sabato anche con numerosi cambi di senso e l’istituzione di strade senza sfondo. Prevista la sospensione dei passi carrabili. Sempre dalle dalle 8 alle 14 ci saranno deviazioni degli autobus 6, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 31, 32, 36, 37, 39, 41, 48, 55, 85, C1, C2. Dalle 8.00 alle 14.00, le linee 38, 42, C3 e C4 saranno soppresse, dalle 9.30 alle 13.00 stop alla linea 48. Venerdì e sabato sarà chiusa viabilità interna al parco delle Cascine, stop anche alla circolazione sul ponte del Barco.

Il percorso negli altri Comuni

Lo start dal Viola Park è previsto alle ore 12.41 e l’arrivo a Rimini alle 18.05 circa. Sabato 29 giugno sono previste chiusure delle strade anche negli altri comuni della Città metropolitana di Firenze toccati dal percorso del Tour de France: Bagno a Ripoli, Dicomano, Firenze, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo. Tre ora prima del passaggio dei ciclisti (anticipati dalla carovana pubblicitaria) scatterà la chiusura delle strade, che continuerà fino a 15 minuti dopo il passaggio dei corridori. La corsa interesserà in particolare la strada provinciale SP34 di Rosano, a Pontassieve via Aretina e via Garibaldi e infine via Forlivese – strada statale 67 Tosco-romagnola. Qui la tabella di marcia con gli orari.

Come controllare la chiusura delle strade a Firenze

Sul sito del Comune di Firenze si trovano le mappe interattive con le chiusure di ogni giorno. È possibile anche chiamare il Contact Center al numero 055055. Le variazioni per i bus urbani ed extraurbani si trovano invece sul sito di Autolinee Toscane www.at-bus.it.