Tour de France a Firenze: eventi e iniziative per il Grand Départ

Si avvicina sempre più la data di inizio del Tour de France a Firenze, con tanti eventi per prepararsi al Grand Départ. Per la prima volta una delle gare ciclistiche più famose al mondo prenderà il via dalla città del giglio. Eccezionalmente il punto di arrivo non sarà il solito: Nizza accoglierà i ciclisti nell’ultima tappa, a causa delle Olimpiadi che si terranno a Parigi nello stesso periodo. La carovana gialla sarà a Firenze tra il 27 il 29 giugno, ma già nei giorni precedenti saranno molte le iniziative collaterali.

Gli eventi ufficiali: presentazione delle squadre e la partenza del Tour de France da Firenze

Le squadre che parteciperanno al Tour de France verranno presentate la sera del 27 giugno, due giorni prima della partenza. Palazzo Vecchio sarà il punto di partenza dei ciclisti: da qui gli atleti passeranno tra le vie del centro storico per raggiungere il palco di Piazzale Michelangelo, sul quale avverrà la presentazione ufficiale trasmessa in mondovisione.

Il 29 giugno invece ci sarà la partenza della prima tappa Firenze-Rimini, dedicata al grande ciclista Gino Bartali. I ciclisti partiranno dal Villaggio allestito al Parco delle Cascine, dove saranno presenti anche stand promozionali per gli invitati, per arrivare a Palazzo Vecchio e poi spostarsi verso Firenze sud per il via della corsa (qui il percorso della prima tappa del Tour de France a Firenze). Piazza Santa Croce invece vedrà la presenza del Fan Park, un’area aperta a ingresso libero, con stand promozionali. Per accompagnare l’evento sono state pensate numerose iniziative a tema ciclistico, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico anche meno avvezzo alla competizione.

Il Tour de France e gli eventi collaterali nei musei di Firenze

In occasione della partenza del Tour de France da Firenze, il Museo Bartali a Ponte a Ema, intitolato al grande Gino Bartali, sarà eccezionalmente aperto gratuitamente al pubblico dal 17 al 30 giugno con orari speciali: da lunedì al giovedì dalle 10 alle 13; venerdì, sabato e domenica dalle 13 alle 18; il 29 giugno, giorno del Grand Départ, dalle 10 alle 18.

Al museo Bartali inoltre, grazie alla collaborazione col MUS.E sarà possibile partecipare a attività e laboratori per bambini, per conoscere meglio la bicicletta. Per i più grandi sarà possibile vedere da vicino i trofei, i cimeli e le biciclette utilizzate dallo stesso Gino Bartali, che vinse due edizioni del Tour de France. Le proposte sono disponibili dal 21 al 30 giugno, dalle 15.00 (per le attività per i bambini fino ai 10 anni), alle 16.00 e alle 17.00 (per le visite guidate per giovani e adulti). La prenotazione è obbligatoria: [email protected], 055-2768224.

Rassegna di Film “Aspettando il Tour” dell’institut Français

L’Institut Français Italia insieme a France Odeon organizzano una rassegna cinematografica dedicata al ciclismo. L’iniziativa, dal titolo Aspettando il Tour, si svolgerà a Firenze dal 25 al 29 giugno, precisamente in Piazza Ognissanti dove verrà allestita un’arena. Attività e incontri saranno organizzati anche nella sede dell’Institut Français presente nella stessa piazza. Il pubblico potrà assistere alla proiezione di una raccolta di film italiani e francesi riguardo il ciclismo e il Tour de France. Ingresso libero. Maggiori informazioni: www.franceodeon.com.

Bicycle Film Festival alla Manifattura Tabacchi

Alla Manifattura Tabacchi, in Via delle Cascine 35, andrà in scena il Bicycle Film Festival, festival cinematografico dedicato al mondo della due ruote, che ha toccato ormai più di 100 città in tutto il mondo e che l’anno prossimo celebrerà il 25esimo anniversario. A Firenze ci saranno due date: venerdì 28 giugno e sabato 29 giugno verranno proiettati film e cortometraggi dedicati al mondo del ciclismo (ore 21.30). Entrambe le serate sono a ingresso gratuito, consigliata la prenotazione. Inoltre venerdì alla Manifattura si svolgerà la festa di inaugurazione del festival (ore 18.30), mentre il giorno dopo la Limonaia di Villa Strozzi ospiterà il Velodromo Party (il biglietto costerà 10 euro prima delle 23.00, e 15 euro a seguire). Per i dettagli visitare il sito ufficiale, mentre per ulteriori informazioni sul Tour de France visitare il sito del Comune di Firenze.

BECYCLE di Pitti Immagine

Dal 26 al 28 giugno Firenze vedrà la prima edizione di BECYCLE, un nuovo evento espositivo dedicato al mondo della bicicletta che segna l’ingresso nel mondo delle due ruote di Pitti Immagine, in collaborazione con la rivista Rouleur. L’iniziativa si svolgerà alla Stazione Leopolda e potrà contare su numerosi interventi di esperti del settore, che spazieranno dal design alla mobilità. All’evento prenderanno parte anche numerose aziende che parteciperanno al Tour de France. Le attività inizieranno dalle 10.00 e termineranno alle 19.00, mentre il biglietto giornaliero costerà 10 euro.