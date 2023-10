Partenza e percorso del Tour de France 2024 a Firenze

- Pubblicità -

La partenza del Tour de France 2024 dal cuore di Firenze, il “debutto” delle squadre al piazzale Michelangelo e il quartier generale del Grand Depart al Teatro del Maggio Musicale: con la presentazione ufficiale del percorso si compie un sogno. Dopo oltre un secolo, 121 anni per l’esattezza, lo start della celebre corsa ciclistica torna in Italia, il prossimo 29 giugno. Quattro tappe nel nostro Paese, quasi 3.500 chilometri sui pedali e l’arrivo in Costa Azzurra il 21 luglio: l’itinerario è stato illustrato ufficialmente a Parigi, dove è volato anche il sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha annunciato tanti eventi fino a giugno 2024.

Dal Teatro del Maggio al piazzale Michelangelo: le “tappe” a Firenze

Il primo appuntamento previsto in città, già messo in calendario, è quello del 21 marzo, a 100 giorni dalla 111esima edizione della corsa, quando in piazza della Repubblica inizierà il conto alla rovescia in vista della manifestazione sportiva, una delle più seguite al mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio. Giovedì 27 giugno poi le squadre sanno presentate al piazzale Michelangelo, mentre il quartier generale del Grand Depart prenderà posto al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

“È un tour da record – ha detto Nardella, che è anche il presidente del comitato istituzionale del Grand Depart 2024 – è la prima volta che parte dall’Italia, la prima volta da Firenze, la prima volta da un sito patrimonio mondiale dell’Unesco. A questo si aggiunge il fascino della grande storia del ciclismo: Bartali, Nencini e tutti gli altri campioni toscani e fiorentini”. L’idea di portare la Grande Boucle a Firenze nacque durante la pandemia, grazie a un tandem tra il primo cittadino di Firenze e il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. La firma del protocollo risale invece allo scorso febbraio.

Il percorso del tour de France 2024 a Firenze

La partenza del Tour de France 2024 per la prima tappa Firenze-Rimini è fissata appunto per sabato 29 giugno quando la competizione prenderà il via con un percorso dal parco delle Cascine fino a piazza della Signoria. Davanti a Palazzo Vecchio ci sarà il taglio ufficiale del nastro e lo start istituzionale. Poi la carovana gialla toccherà i luoghi simbolo di Firenze (Ponte Vecchio, piazza Pitti, Porta Romana, i viali che portano al piazzale Michelangelo) e il Tour de France passerà a Gavinana (via Salutati, viale Giannotti, piazza Gino Bartali di fronte al centro commerciale, viale Europa) e si dirigerà verso Bagno a Ripoli. In seguito toccherà ad altre località della Città Metropolitana, come Pontassieve, Pelago, Rufina, Dicomano, San Godenzo. Dopo il valico dei tre Faggi, l’arrivo in Romagna, per un totale di 200 chilometri.

Il Tour renderà omaggio a Marco Pantani con la seconda tappa Cesenatico-Bologna (229 chilometri il 30 giugno) e due passaggi sulla salita di San Luca. La terza tappa, Piacenza-Torino (229 chilometri, 1° luglio), passerà dai luoghi di Fausto Coppi. Anche parte della quarta tappa sarà in Italia: partenza il 2 luglio da Pinerolo e rientro in Francia a Valloire, dopo la scalata del Galibier.

Il percorso del Tour de France 2024 riserverà altre sorprese, come i 14 settori di sterrato durante la nona tappa Troyes-Troyes e la scalata del Tourmalet durante la 14esima. Il finale sarà con due due arrivi in salita e la crono finale di Nizza. L’arrivo finale non sarà quindi a Parigi, impegnata per i giochi olimpici estivi.