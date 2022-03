Conferenza stampa di Draghi oggi sul green pass: quando parla

Il governo si appresta ad approvare la “road map” per la graduale abolizione delle misure anti-Covid, dal green pass all’obbligo di indossare le mascherine: il premier Mario Draghi in una conferenza stampa indetta oggi, 17 marzo 2022, parlerà delle nuove regole. Stamattina si è riunita la cabina di regia, che ha tracciato le linee guida dei provvedimenti: adesso tocca al Consiglio dei ministri approvare il nuovo decreto Covid.

Dove vedere la conferenza stampa di oggi, 17 marzo, e quando parla Draghi

Secondo quanto reso noto da Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Mario Draghi, insieme al ministro della Salute Roberto Speranza, illustrerà le nuove regole anti-Covid e le novità sul green pass in una conferenza stampa che si terrà al termine del Consiglio dei Ministri di oggi. L’inizio della riunione è alle ore 15.30, quindi tra la seconda parte del pomeriggio e la serata si conosceranno i dettagli del nuovo decreto legge Covid.

Come di consueto, la conferenza stampa di Draghi sarà trasmessa in diretta oggi sui principali canali di all news, come Sky Tg24 e Rainews 24, ma sarà possibile vederla anche online, in streaming, sul canale Youtube di Palazzo Chigi.

Green pass e mascherine, le novità dopo il 31 marzo

C’è attesa per capire cosa cambierà dal 1 aprile, con la fine dello stato di emergenza per il Covid. Secondo le proposte uscite dalla cabina di regia, il green pass base sarà obbligatorio per andare al lavoro fino al 30 aprile (anche per gli over 50, che non avranno più bisogno di quello rafforzato). Sempre fino al 30 aprile resteranno le mascherine al chiuso e il super green pass per luoghi chiusi come ristoranti e bar, palestre, impianti sportivi, centri benessere e sale gioco.

Tra le proposte avanzate dalla cabina di regia, che saranno ora valutate dal Consiglio dei Ministri prima della conferenza stampa di Draghi, anche l’abolizione del green pass per le attività all’aperto (compresi i tavoli esterni della ristorazione) e l’introduzione di quello base per i mezzi pubblici locali.