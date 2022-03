Cosa cambia dal 1 aprile 2022: green pass, lavoro, ristoranti e negozi

Il green pass, dal 1 aprile 2022, sarà rimodulato e arriveranno le prime novità per i ristoranti, bar e luoghi all’aperto, ma con tutta probabilità la mascherina al chiuso resterà ancora, mentre si discute sulle regole del certificato verde al lavoro, per gli under 50 e per gli “over” ancora sotto obbligo vaccinale. Il governo Draghi si prepara a tracciare una road map per allentare progressivamente le restrizioni legate alla pandemia. Certo è che dopo il 31 marzo non sarà rinnovato lo stato di emergenza per il Covid. Nonostante questo rimarranno in piedi molte restrizioni: quindi cosa cambia per il green pass dal 1 aprile?

Dopo il 31 marzo 2022 fine dello stato di emergenza per il Covid: niente green pass?

Il presidente del Consiglio Mario Draghi lo ha annunciato più volte: il governo non varerà una proroga dello stato di emergenza per il Covid, che quindi cesserà dopo il 31 marzo 2022, il green pass però resterà in vigore. In sostanza, senza il rinnovo della procedura emergenziale, dal 1 aprile non ci saranno più scorciatoie normative per introdurre limitazioni (ad esempio con l’uso dei Dpcm o di ordinanze) ma serviranno leggi e decreti legge.

Andranno riviste anche le regole che riguardano lo smart working semplificato per i lavoratori privati e la struttura commissariale per le vaccinazioni.

Green pass rimodulato: cosa cambia dal 1 aprile 2022 per ristoranti, palestre e negozi. Regole allo studio

La cabina di regia sulla “road map” è prevista per la settimana del 14-20 marzo, ma già circolano le prime ipotesi su cosa succederà dopo il 1 aprile 2022 per quanto riguarda l’obbligo di green pass, che “non può e non deve essere eterno”, ha specificato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, quindi sarà progressivamente rimodulato. Già dal 10 marzo sono possibili le visite in ospedale ai parenti, per 45 minuti al giorno, se muniti di super green pass e con terza dose, e sono tornati i popcorn e le bibite al cinema e negli stadi.

Dal 1 aprile poi è allo studio un allentamento delle regole per i luoghi all’aperto, con uno stop all’obbligo del green pass ai tavoli esterni di bar o ristoranti e “probabilmente anche negli alberghi e in tutte le attività sportive, anche per i ragazzi che devono fare sport”, ha aggiunto Sileri, ma non è ancora chiaro cosa cambierà nelle palestre e nei negozi. Dopo il 31 marzo si va inoltre verso la capienza piena per gli stadi.

Green pass base al lavoro dal 1° aprile e obbligo vaccinale per gli over 50

Ci sono però due nodi da sciogliere, dopo il 31 marzo: fino quando prevedere il green pass base sul posto di lavoro per gli under 50 e di super green pass per gli over 50 interessati dall’obbligo vaccinale. Secondo le ultime notizie, è probabile la conferma del certificato verde base per i lavoratori sotto i 50 anni, mentre all’interno del governo si discute sulla rimodulazione del green pass rafforzato degli ultracinquantenni.

Fermo restando l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno, una parte della maggioranza sta spingendo perché gli over 50 dal 1 aprile possano andare al lavoro anche solo con il tampone negativo, come succede per le altre fasce di età. Adesso bisognerà attendere le decisioni della cabina di regia.

Senza mascherina dopo il 31 marzo?

Al momento è molto probabile che il governo confermi l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso e in caso di assembramenti, anche dopo il 31 marzo. Dal 1° maggio sarà valutata una possibile rimodulazione del green pass, che potrebbe non servire più nei luoghi interni, seguita da un graduale cambiamento delle regole sui dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi al chiuso.

Cosa succede dal 1 aprile in sintesi: le novità per green pass, mascherine, ristoranti, lavoro

Allo stato dei fatti ecco le ipotesi più accreditate su cosa cambierà dal 1 aprile 2022 per quanto riguarda le regole anti-Covid:

via il green pass per le attività all’aperto , si potrà mangiare nei tavoli all’esterno di ristoranti e bar senza mostrare il certificato verde

, si potrà mangiare nei tavoli all’esterno di ristoranti e bar senza mostrare il certificato verde capienza al 100% negli stadi

dal 1 aprile viene prorogato l’ obbligo di green pass base per andare al lavoro (under 50)

per andare al lavoro (under 50) in discussione l’abolizione del super green pass per gli over 50 che vanno al lavoro, con la possibile introduzione di quello base, come previsto per le altre fasce di età

che vanno al lavoro, con la possibile introduzione di quello base, come previsto per le altre fasce di età resta l’ obbligo vaccinale per gli over 50 fino al 15 giugno 2022

per gli over 50 fino al 15 giugno 2022 resta il green pass nei luoghi al chiuso , ma con la possibilità di rimodularlo dal 1° maggio in poi

, ma con la possibilità di rimodularlo dal 1° maggio in poi restano le mascherine nei luoghi al chiuso

Come detto queste misure dovranno essere confermate la prossima settimana prima dalla cabina di regia e poi dal Consiglio dei ministri.