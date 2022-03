Quando esce il nuovo decreto Covid sul green pass (marzo 2022)

In arrivo un nuovo decreto Covid che deciderà le sorti del super green pass e di quello base dopo il 31 marzo 2022: si tratterà di un decreto legge, non di un Dpcm, e il testo definitivo è atteso sul pdf della Gazzetta Ufficiale nella seconda metà del mese. In questi giorni sono in corso summit e riunioni per decidere la progressiva riduzione delle restrizioni anti-contagio, nonostante negli ultimi tempi i dati sui nuovi casi di coronavirus facciamo intravedere il rischio di una quinta ondata. Tra le ipotesi al vaglio la fine dell’obbligo di green pass dal 1° aprile per i parrucchieri e i luoghi all’aperto, compresi i tavoli esterni di bar e ristoranti, il certificato verde base al posto di quello super per gli spazi al chiuso e anche per gli over 50 che vanno al lavoro.

Quando esce sul pdf della Gazzetta Ufficiale nuovo decreto Covid sul green pass di marzo 2022

Dopo il confronto con la Conferenza delle Regioni di oggi, 16 marzo 2022, la bozza del nuovo decreto legge Covid sul green pass arriverà domani in cabina di regia e il testo potrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri entro la serata di giovedì. Dopodiché sarà trasmesso al Quirinale e, in seguito della firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella verrà pubblicato sul pdf della Gazzetta Ufficiale, entrando in vigore nelle date previste dallo stesso provvedimento.

Ancora non è chiaro se il decreto stabilirà solo cosa cambierà dal 1 aprile per il green pass e le regole anti-Covid oppure se il testo definirà un calendario per l’allentamento progressivo delle restrizioni da qui all’estate. Sul tavolo ci sono altre tre date: 1° maggio, per un’eventuale rimodulazione dell’obbligo del certificato verde al chiuso e dell’uso delle mascherine; 1° giugno, per passare dalle Ffp2 alle chirurgiche nei luoghi con assembramenti e sui mezzi pubblici; infine il 15 giugno quando scadrà l’obbligo vaccinale per gli over 50 e anche il green pass potrebbe finire in un cassetto.

Molto dipenderà dall’andamento della pandemia e non è escluso che il governo definisca subito le modifiche alle norme dopo il 31 marzo, per decidere eventuali allentamenti solo successivamente, a seguito di ulteriori verifiche della situazione epidemiologica a metà aprile.

Dopo il 31 marzo niente più Dpcm su Covid e green pass

Una cosa certa c’è. Con il 31 marzo 2022 ci sarà la fine dello stato di emergenza per il coronavirus e il governo non potrà più introdurre limitazioni anti-Covid direttamente con un Dpcm ma dovrà avvalersi solo di atti aventi forza di legge, come un decreto legge. L’esecutivo ha infatti più volte ribadito di non voler chiedere la proroga dello stato di emergenza che prevede procedure più snelle e veloci, oltre alla consulenza del Cts (il comitato tecnico scientifico sul coronavirus) e all’attività della struttura guidata dal Commissario Francesco Figliuolo.

A guardar bene però i Dpcm Covid sono “scomparsi” dalle pagine della Gazzetta Ufficiale da qualche tempo: dal suo insediamento il presidente del Consiglio Mario Draghi ha preferito usare appunto lo strumento del decreto legge anche per introdurre l’obbligo di green pass. Una volta approvati dal Consiglio dei Ministri e pubblicati, questi atti devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la loro perdita di efficacia. Qui spieghiamo la differenza tra decreto legge e Dpcm.