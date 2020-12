Covid in Toscana, il bollettino e i dati del 26 dicembre

Sono 402 i casi positivi al Covid rilevati in Toscana il giorno di Natale. Questi i primi dati del bollettino Covid di oggi, 26 dicembre, in Toscana, in attesa del report completo che arriverà nel pomeriggio. Su questi numeri pesa però il basso numero di tamponi analizzati.

I primi dati del bollettino regionale sono stati diffusi come d’abitudine dal presidente della Regione Eugenio Giani sulla sua pagina Facebook. Oltre ai 402 positivi, Giani dà notizia del numero di test analizzati. Si tratta di 4.920 tamponi molecolari e 349 test rapidi. La disponibilità ridotta del personale di laboratorio nel giorno di Natale ha inciso pesantemente su questi dati. Per quanto riguarda il numero di tamponi, si tratta infatti del minimo analizzato da fine agosto. Per i test rapidi è il dato più basso mai riportato da quando questa modalità di rilevazione è stata adottata.

Per conoscere il numero di morti, ricoverati e attualmente positivi al coronavirus bisognerà aspettare la pubblicazione del report completo, nel primo pomeriggio.

Ecco i dati che già si conoscono sui contagi di Covid in Toscana oggi, sabato 26 dicembre.

Covid in Toscana 26 dicembre, i dati di oggi sui contagi

Nuovi contagi di Covid-19 in Toscana (26 dicembre 2020): 402 (ieri erano 613)

di Covid-19 in Toscana (26 dicembre 2020): 402 (ieri erano 613) Tamponi molecolari effettuati in 24 ore: 4.920 (il giorno precedente 11.029)

molecolari effettuati in 24 ore: 4.920 (il giorno precedente 11.029) Test antigenici: 349 (ieri 3.850)

Coronavirus in Toscana, l’andamento e il punto della situazione

Contagiati dall’inizio dell’emergenza: 118.557

Tamponi totali dall’inizio dell’emergenza: 1.846.026

Intanto sul sito dell’Agenzia regionale di Sanità sono pubblicati i grafici sull’andamento del Covid-19 in Toscana, che verranno aggiornati alle ore 18.00 con i dati del bollettino di oggi, 10 dicembre. Nel tardo pomeriggio si conosceranno anche quanti contagiati ci sono in Italia oggi.