Coprifuoco alle 21, da quando? Cosa prevede il nuovo Dpcm

Manca la conferma del presidente Giuseppe Conte, che stamani parlerà alla Camera, ma il governo ha deciso. Il nuovo Dpcm introdurrà il coprifuoco nazionale alle 21: ma a partire da quando? La drastica misura anti Covid sarà in vigore non appena il decreto verrà firmato. Visto che restano ancora alcuni nodi da sciogliere all’interno della maggioranza, il coprifuoco non scatterà già oggi ma nei prossimi giorni.

Coprifuoco alle 21, da quando?

Cos’è il coprifuoco nazionale di cui si sta discutendo? In pratica, saranno vietati tutti gli spostamenti e, in generale, la libera circolazione a partire dalle ore 21, in tutta Italia. Tutti i negozi saranno chiusi entro quell’ora. Dalle 21, insomma, non si può uscire di casa, salvo che per comprovate esigenze. Potrà farlo chi lavora, e si potrà uscire anche per motivi di salute o per le urgenze. Ognuna di queste motivazioni dovrà però essere dimostrabile. Per poter uscire tornerà anche l’autocertificazione, modulo da compilare prima di ogni spostamento serale e notturno.

Da quando inizia il coprifuoco? Ancora presto per dirlo con certezza. Certo è che la firma del nuovo Dpcm slitterà, probabilmente, a domani, martedì 3 novembre. Se così fosse, l’entrata in vigore delle nuove misure scatterebbe il giorno successivo con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Nuovo Dpcm, fino a quando il coprifuoco?

Pertanto, l’ipotesi al momento più accreditata è che il coprifuoco avrà inizio da mercoledì 4 novembre. Fino a quando durerà il coprifuoco? Difficile dirlo, dipende dalla durata che il governo vorrà stabilire per il nuovo Dpcm. Probabile però che le nuove misure dureranno per non meno di due settimane.

Tra le nuove misure introdotte dal Dpcm di novembre ci saranno anche limiti più stringenti alla capienza del trasporto pubblico (l’ipotesi è il 50% dei posti totali). Oltre a questo, sarà disposta la chiusura dei musei e il divieto di utilizzare slot machine e videogiochi nelle tabaccherie.