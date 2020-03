Chiuso tutto tranne le attività essenziali: è la misura annunciata ieri sera dal premier Giuseppe Conte, una nuova stretta per combattere l’epidemia da coronavirus che consentirà di restare aperte solo agli esercizi, alle fabbriche e agli uffici le cui attività corrispondano ai codici Ateco riportati in questo elenco.

Coronavirus, gli Ateco delle attività essenziali

Si tratta, è bene precisarlo, di un elenco ancora non confermato, ma in attesa dell’ufficializzazione, questa è la lista dei codici Ateco fatta circolare in queste ore, prima dell’entrata in vigore delle nuove norme anti coronavirus.

Ateco è il codice che identifica l’attività di ciascuna impresa. È necessario per l’apertura di una nuova partita Iva e determina tutte le norme, gli obblighi e gli adempimenti che regolano quell’attività, sia a livello nazionale che regionale. Si tratta infatti di un servizio condiviso da tutte le Camere di commercio.

Quali sono le attività aperte e le attività chiuse

Nella lista al vaglio del governo sono considerate attività essenziali molte di quelle del settore primario, come agricoltura, pesca ed estrazione delle risorse naturali. Molta parte dell’industria, compresa quella pesante, la fornitura di gas, energia elettrica e acqua corrente. E poi ancora la logistica, le attività finanziarie, le poste, i tabaccai, tutta l’industria farmaceutica, le edicole.

Queste, e tutte le altre con codice Ateco corrispondente a quelli riportati nell’elenco, sono le attività ritenute essenziali dal governo e che quindi resteranno aperte anche durante la prossima fase dell’emergenza coronavirus.

Coronavirus, i codici Ateco delle attività essenziali (formato Word e pdf)

L’elenco (non definitivo e non ancora approvato) dei codici Ateco delle attività ritenute essenziali è disponibile in formato Word (scarica qui), in formato pdf (scarica qui) e qui di seguito: