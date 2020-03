La Città metropolitana di Firenze resta la zona della Toscana più colpita dal coronavirus con 214 casi risultati positivi al tampone, secondo i dati e le news contenute nel bollettino della Regione aggiornato al 17 marzo. Per quanto riguarda l’area fiorentina, comunica la Asl Toscana Centro, con il quotidiano aggiornamento delle notizie sul contagio da Covid-19, al 17 marzo si sono registrati 26 casi in più, in aumento rispetto a 24 ore prima (erano stati 20 il giorno prima). Sono 45 i contagi in più registrati invece nell’arco di una giornata sull’intero territorio di competenza (Firenze, Empoli, Prato, Pistoia) con 4 morti avvenute dall’inizio dell’emergenza coronavirus.

News sul coronavirus a Firenze, bollettino Asl Toscana Centro del 17 marzo

Ecco in dettaglio i nuovi casi di coronavirus riscontrati a Firenze e provincia (escluso il territorio empolese), secondo le notizie dell’Asl Toscana Centro aggiornate alla serata del 17 marzo. Il bollettino viene stilato infatti al termine di ogni giornata e indica i nuovi contagi che si vanno a sommare a quelli già registrati. Una buona notizia, seppur piccola, c’è: il 17 marzo non ci sono, tra i nuovi pazienti ricoverati, casi arrivati in ospedale in condizioni critiche. Ecco il dettaglio.

12 persone sono in isolamento presso le proprie abitazioni , perché risultate positive al coronavirus, e sono sottoposte a sorveglianza attiva del medico di base e del dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana centro: 8 pazienti, tra i 37 e gli 81, sono in isolamento domiciliare a Firenze , una donna di 45 anni a San Casciano Val di Pesa , un 47enne a Greve in Chianti , una 55ene a Sesto Fiorentino e una donna di 45 anni a Lastra a Signa . Tutti sono in buone condizioni di salute.

News e aggiornamenti sul sito dell’Asl Toscana Centro.