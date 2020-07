Coronavirus in Toscana: i casi e le news dal bollettino del 20 luglio

Solo un nuovo caso, un decesso in più e una persona che si aggiunge alla lista dei guariti. Sono queste le ultime news sull’andamento dei casi da coronavirus in Toscana, contenute nell’ultimo bollettino sul Covid-19 della Regione, datato 20 luglio 2020. Il nuovo tampone positivo è stato registrato a Livorno, mentre un 78enne non ce l’ha fatta ed è morto a Firenze.

Dopo l’allerta per i contagi di ritorno provenienti in larga parte dall’Albania, la situazione sembra adesso sotto controllo, anche se il numero dei tamponi è in calo: nelle ultime 24 ore ne sono stati fatti 1.322, per un totale dal 1° febbraio a oggi di 391.998 test.

I dati e i casi del coronavirus in Toscana al 20 luglio 2020

Attualmente le persone malate sono 324, mentre il totale dei casi positivi al coronavirus registrati in Toscana dall’inizio della pandemia sale a quota 10.375, il totale dei guariti è di 8.921 persone (l’86 per cento dei casi totali) e i decessi sono in tutto 1.130.

Anche secondo le notizie del bollettino del 20 luglio, la Toscana è al decimo posto in Italia per incidenza di casi di cornoavirus, con circa 278 positivi ogni 100 mila abitanti (contro la media italiana di circa 405). Le province più colpite sono Massa Carrara, Lucca e Firenze: qui la mappa e i grafici dell’andamento del coronavirus in Toscana. Delle 8.921 persone guarite dall’inzio dell’epidemia, 149 sono “clinicamente guarite” e 8.772 sono diventate negative al virus.

Covid in Toscana, le ultime news

Cala il numero dei ricoverati nei posti letto Covid in Toscana: al 20 luglio solo dieci, due in meno rispetto al giorno precedente e nessuno anche oggi in terapia intensiva. In 314 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi da coronavirus o perché risultano privi di sintomi. Diminuiscono i soggetti in isolamento perché entrati in contatto con positivi: sono 762, cinque in meno rispetto a ieri.

Questi i numeri aggiornati di contagi, provincia per provincia, in base alla residenza dei malati: 3.236 casi complessivi a Firenze, 549 a Prato, 749 a Pistoia, 1.056 a Massa Carrara, 1.367 a Lucca, 942 a Pisa, 482 a Livorno (1 in più), 689 ad Arezzo, 429 a Siena, 405 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Il tasso grezzo di mortalità toscano per Covid-19 è di 30,3 per 100 mla residenti contro il 58,1 della media italiana. Ecco i numeri dei morti: 415 in provincia di Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 173 a Massa Carrara, 143 a Lucca, 90 a Pisa, 61 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena e 24 a Grosseto. Otto persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. I dati del bollettino del 20 luglio sul coronavirus sono stati elaborati dall’Agenzia regionale di Sanità della Toscana.