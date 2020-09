Non si fermano i contagi di coronavirus in Toscana, i casi – stando ai dati del bollettino di oggi, 10 settembre 2020 – continuano a crescere in modo costante in tutte le province, ma le ultime news parlano anche di un aumento dei ricoverati nei posti letto Covid e nelle terapie intensive, anche se la situazione rimane sotto controllo. Oggi non si registrano nuovi morti.

I nuovi casi di Covid-19, le news del bollettino

Secondo notizie diffuse dalla Regione, a fronte di 7.212 tamponi, nelle ultime 24 ore sono stati individuati 92 positivi in più al coronavirus in Toscana (ieri erano 88, il giorno prima 59). Il 64% è asintomatico, il 23% presenta sintomi lievi. 15 casi sono legati a rientri dall’estero, 3 da arrivi dalla Sardegna, mentre il 28% dei nuovi contagi è collegato a un precedente caso già individuato. L’età media dei 92 casi di oggi è di 38 anni.

Non c’è una provincia che non registri un aumento, ecco la distribuzione sul territorio toscano, in base al domicilio dei positivi: ad Arezzo si segnalano 18 casi di coronavirus in più, 17 a Pisa, 16 a Firenze, 9 a Pistoia, 8 a Massa Carrara, 7 a Siena, 6 a Livorno e anche a Lucca, 3 a Grosseto e 2 in più a Prato.

Coronavirus: il punto della situazione in Toscana e i dati del 10 settembre 2020

Oggi, 10 settembre 2020, sono 2.214 le persone ancora positive al coronavirus in Toscana (+3,4% rispetto al bollettino di ieri): la stragrande maggioranza, 2.127 soggetti, si trova in isolamento a casa per sintomi lievi o assenti (66 in più rispetto a ieri, +3,2%), ma aumentano i ricoverati nei posti di letto Covid degli ospedali (oggi sono 87, 7 in più rispetto a ieri, +8,8%). Tra quest’ultimi 13 pazienti sono in terapia intensiva (due in più, +18,2%).

Altri 3.983 soggetti sono in quarantena a casa, perché hanno avuto contatti con contagiati. Oggi non si registrano nuovi morti, mentre 19 persone sono guarite.

Come si muove l’epidemia di Covid in Toscana

La curva dei contagi si sta quindi lentamente tornando ad alzare, dopo il picco minimo di giugno e luglio. Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus al 10 settembre, in Toscana sono stati fatti 609.191 tamponi e si contano 12.738 positivi totali: 9.377 persone sono guarite (73,6% dei casi complessivi), 1.147 i deceduti, mentre – come detto – le persone attualmente isolate o in cura per Covid-19 sono 2.214.

Secondo i dati dell’Agenzia Regionale di Sanità e le notizie del bollettino del 10 settembre, la Toscana resta la decima regione in Italia per incidenza di coronavirus (342 casi ogni 100.000 abitanti) e l’undicesima per mortalità (con una media di 30,8 deceduti ogni 100.000 residenti).

Le province più toccate e con il maggiore tasso di mortalità grezzo sono Massa Carrara (699 casi e 90,3 decessi ogni 100.000 residenti), Lucca (413 contagi e 38,2 morti) e Firenze (382 positivi e 41,3 decessi ogni 100.000 residenti). I dati più bassi per incidenza a Livorno, la mortalità più bassa invece si registra a Grosseto.