Coronavirus in Toscana, i nuovi casi e i dati di oggi 11 giugno

Anche oggi non c’è il contagio zero, ma i nuovi casi di coronavirus in Toscana restano limitati, secondo le ultime news: il bollettino della Regione, con i dati aggiornati alle ore 12.00 di giovedì 11 giugno 2020, segnala solo 10 positivi in più nelle ultime 24 ore, a fronte di 3.408 tamponi analizzati nei laboratori. Nel giro di una giornata si è registrato solo un morto in più, una donna di 86 anni deceduta con Covid-19.

Salgono leggermente le persone in cura in ospedale, ma crescono anche i guariti con un trend che viaggia più veloce rispetto ai ricoverati.

Casi di coronavirus in Toscana: i dati di oggi, 11 giugno 2020

521 soggetti sono attualmente positivi al coronavirus in Toscana, il 3,3% in meno rispetto a ieri, mentre dall’inizio dell’epidemia a oggi si sono registrati in totale 10.158 casi di positività, con questa diffusione: 3.492 a Firenze (5 in più rispetto a ieri), 569 a Prato, 678 a Pistoia, 1.051 a Massa Carrara (uno in più), 1.366 a Lucca (uno in più), 897 a Pisa (uno in più), 557 a Livorno, 678 ad Arezzo, 441 a Siena, 429 a Grosseto (due in più).

La Toscana si conferma così al decimo posto in Italia per i contagi (rapporto tra numero di malati e abitanti), con il tasso più alto a Massa Carrara, Lucca e Firenze. Qui la mappa del contagio in Toscana e i grafici sull’andamento del coronavirus.

Covid-19 in Toscana: ricoverati e guariti

I ricoverati nei posti letto Covid degli ospedali sono due in più di ieri (57 in totale), di cui 15 in terapia intensiva (stabili). In Toscana l’11 giugno, la maggior parte dei positivi al coronavirus, ossia 464 persone, è in isolamento a casa, perché con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o privi di sintomi (20 in meno rispetto a ieri, – 4,1%). 3.370 persone (88 in meno rispetto al giorno precedente) sono in isolamento domiciliare a seguito di contatti con soggetti contagiati.

Sono 27 i guariti per un totale di 8.558 dall’inizio dell’epidemia: 727 “clinicamente guariti” (senza più i sintomi della malattia) e 7.831 guarigioni virali, ossia pazienti completamente guariti con doppio tampone negativo.

I morti per coronavirus in Toscana (11 giugno)

Sono 1.079 i deceduti dall’inizio dell’epidemia: 394 a Firenze, 49 a Prato, 80 a Pistoia, 162 a Massa Carrara, 136 a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 46 ad Arezzo, 31 a Siena, 23 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano per Covid-19 è di 28,9 deceduti ogni 100.000 residenti, circa la metà della media italiana. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (83,1), Firenze (39,0) e Lucca (35,), mentre il più basso è a Grosseto (10,4). I dati sulla diffusione del coronavirus in Toscana sono pubblicati nel bollettino diffuso l’11 giugno dalla Regione Toscana.