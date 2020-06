Ci sono 4 nuovi casi di coronavirus in Toscana, dove rispetto a ieri si registrano anche 2 decessi. Il numero delle persone attualmente positive scende però sotto le mille unità per la prima volta dal 16 marzo scorso. Ecco le ultime notizie sul coronavirus in Toscana dal bollettino regionale di oggi, mercoledì 3 giugno.

Coronavirus, ultime notizie dalla Toscana

Il totale dei casi rilevati dall’inizio dell’epidemia sale a 10.121, di cui 973 attualmente positivi. La mappa del coronavirus in Toscana conta 3.473 casi complessivi in provincia di Firenze (2 in più rispetto a ieri), 565 a Prato, 676 a Pistoia, 1.049 a Massa Carrara, 1.364 a Lucca (1 in più), 896 a Pisa, 557 a Livorno (1 in più), 677 ad Arezzo, 438 a Siena, 426 a Grosseto.

La Toscana si conferma così al 10° posto in Italia per numerosità di casi, con circa 271 casi ogni 100.000 abitanti. La media nazionale, aggiornata a ieri, è di circa 387. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 538 casi ogni 100.000 abitanti, Lucca con 352, Firenze con 343. La più bassa Siena con 164.

Coronavirus in Toscana, il bollettino di oggi (3 giugno)

Le persone in isolamento, positive ma con sintomi lievi o asintomatiche, sono oggi 872. Altre 5.394 (-300 rispetto a ieri) persone sono isolate a loro volta dopo aver avuto contatti con persone contagiate.

I ricoverati nei posti letto degli ospedali Covid sono 101, 9 in meno di ieri. È il dato più basso dall’8 marzo. Di questi, 25 sono in terapia intensiva, il dato più basso dal 9 marzo.

Ci sono poi 40 nuovi guariti, per un totale che sale a 8.093. Si dividono tra 1.033 “clinicamente guariti”, divenuti cioè asintomatici, e 7.060 (+119 rispetto a ieri) guariti a tutti gli effetti con doppio tampone negativo.

I due nuovi decessi sono quelli di un uomo e una donna, con un’età media di 87 anni, notificati in provincia di Massa Carrara e Livorno. Sono 1.055 i deceduti dall’inizio dell’epidemia, così ripartiti per provincia: 387 a Firenze, 48 a Prato, 80 a Pistoia, 153 a Massa Carrara, 135 a Lucca, 86 a Pisa, 59 a Livorno, 46 ad Arezzo, 30 a Siena, 23 a Grosseto. Altre 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano, ovvero il numero di deceduti in proporzione alla popolazione residente è di 28,3 ogni 100.000 residenti. La media italiana è di 55,6 e la Toscana è l’11° regione più colpita. Il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (78,5), Firenze (38,3) e Lucca (34,8). Il più basso a Grosseto (10,4).

Da ieri sono 1.989 i tamponi eseguiti e 2.187 quelli analizzati. Il totale dei tamponi eseguiti in Toscana dall’inizio dell’epidemia di coronavirus è di 259.167.

I dati, aggiornati alle ore 12 di oggi, sono quelli riportati dal bollettino regionale sul coronavirus in Toscana, elaborati dall’Agenzia regionale di sanità e dall’Unità di crisi coronavirus.