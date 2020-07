Ci sono 9 nuovi casi di coronavirus in Toscana e non risulta, almeno per quanto riferito dal bollettino regionale, che siano casi riconducibili ai focolai individuati nei giorni scorsi. Dopo due giorni a quota zero, si torna a contare anche un paziente in terapia intensiva: queste le ultime notizie e i dati sul contagio da coronavirus in Toscana di oggi, martedì 21 luglio.

Coronavirus in Toscana, dati e casi del 21 luglio

Il totale dei casi rilevati in Toscana sale a 10.384, di cui 326 attualmente attivi. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 395.061, 3.063 in più rispetto a ieri. La mappa del coronavirus in Toscana aggiornata con gli ultimi dati segna 3.239 casi complessivi nella provincia di Firenze (3 in più rispetto a ieri), 549 in quella di Prato, 749 a Pistoia, 1.056 a Massa, 1.371 a Lucca (4 in più), 943 a Pisa (1 in più), 482 a Livorno, 690 ad Arezzo (1 in più), 429 a Siena, 405 a Grosseto. Altri 471 casi sono stati notificati in Toscana ma riguardano residenti in altre regioni.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia per numerosità di casi con circa 278 positivi ogni 100.000 abitanti, contro una media italiana di circa 405. Il tasso più alto in provincia di Massa Carrara con 542, seguono Lucca con 353 e Firenze con 320. Il più basso a Livorno con 144.

Il bollettino del 21 luglio sul coronavirus in Toscana

Stabile il numero di persone isolate a casa, anche oggi 314. Altre 774 persone (+12 rispetto a ieri) sono anch’esse isolate dopo aver avuto contatti con persone contagiate. Torna a salire invece il numero dei ricoverati negli ospedali toscani. Oggi si contano complessivamente 12 pazienti, due in più di ieri, di cui uno in terapia intensiva.

Ci sono però anche 6 nuove guarigioni, per un totale che sale a 8.927, circa l’86% dei contagiati. Questi si dividono tra 143 persone “clinicamente guarite” (-6 rispetto a ieri) e 8.784 (+12) dichiarate guarite a tutti gli effetti, con doppio tampone negativo.

Un nuovo decesso, quello di una donna di 81 anni nella provincia di Firenze, porta il totale dei morti per coronavirus in Toscana a 1.131. Così ripartiti per provincia: 416 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 173 a Massa Carrara, 143 a Lucca, 90 a Pisa, 61 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto. Altre 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano è di 30,3 morti per 100.000 residenti, contro il 58,1della media italiana (11° regione). Il più alto si riscontra a Massa Carrara (88,8), seguita da Firenze (41,1) e Lucca (36,9), il più basso a Grosseto (10,8).