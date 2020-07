Coronavirus Toscana: dati e notizie di oggi, 29 luglio

Il focolaio del Mugello torna a far impennare i casi giornalieri di coronavirus in Toscana: 17 quelli riportati dal bollettino di oggi, mercoledì 29 luglio, di cui 6 collegati proprio al “cluster” di Borgo San Lorenzo. Le ultime notizie riferiscono però anche di una nuova giornata senza decessi.

Dal Mugello 6 nuovi casi

Il totale dei casi registrati in Toscana dall’inizio dell’epidemia di coronavirus sale così a 10.458, di cui oggi 380 attivi, 17 in più di ieri. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 418.307, 3.843 in più rispetto a ieri.

La provincia di Firenze fa così un bel balzo in avanti nella mappa del contagio da coronavirus in Toscana: 3.275 casi (12 in più rispetto a ieri) di quelli totali sono stati segnalati lì. Nelle altre province sono 556 a Prato, 756 a Pistoia (1 in più), 1.056 a Massa, 1.381 a Lucca (1 in più), 948 a Pisa (2 in più), 484 a Livorno, 693 ad Arezzo, 430 a Siena (1 in più), 408 a Grosseto. Altri 471 casi notificati in Toscana riguardano residenti in altre regioni.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi con circa 280 casi per 100.000 abitanti. La media italiana è di circa 408. Il tasso più alto in provincia di Massa Carrara con 542, Lucca con 356, Firenze con 324, il più basso a Livorno con 145.

Ci sono ad oggi 365 persone in isolamento a casa con sintomi lievi o prive di sintomi (15 in più rispetto a ieri). Sono 1.249 (+61) le persone isolate perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Salgono anche i ricoverati nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, oggi complessivamente 15 (2 in più rispetto a ieri). Resta a zero il numero dei pazienti in terapia intensiva.

Coronavirus in Toscana: bollettino e notizie del 29 luglio

Le persone complessivamente guarite sono 8.944 (stabili rispetto a ieri): 132 persone “clinicamente guarite” (meno 1 rispetto a ieri, meno 0,8%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.812 (più 1 rispetto a ieri, più 0,01%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

Oggi non si registrano nuovi decessi. Restano quindi 1.134 i deceduti dall’inizio dell’epidemia, cosi ripartiti: 417 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 173 a Massa Carrara, 143 a Lucca, 90 a Pisa, 63 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,4 x100.000 residenti contro il 58,2 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (88,8 x100.000), Firenze (41,2 x100.000) e Lucca (36,9 x100.000), il più basso a Grosseto (10,8 x100.000).