Coronavirus Toscana: dati e notizie di oggi, 30 giugno

Un’altra giornata senza decessi, la sesta negli ultimi dieci giorni. Ma zero sono anche le guarigioni, due i nuovi casi: questi i dati e le ultime notizie sul coronavirus in Toscana riportati dal bollettino regionale di oggi, martedì 30 giugno.

Aumentano così i casi attualmente positivi, 329 contro i 327. Il totale di quelli rilevati in Toscana dall’inizio dell’epidemia sale a 10.250. Il numero di tamponi tocca invece quota 337.110, 2.912 in più rispetto a ieri.

Coronavirus in Toscana: bollettino e notizie del 30 giugno

I due nuovi casi sono stati entrambi rilevati in provincia di Firenze. La mappa del coronavirus in Toscana si aggiorna dunque così: 3.192 casi nella provincia di Firenze, 532 a Prato, 747 a Pistoia, 1.051 a Massa, 1.351 a Lucca, 930 a Pisa, 477 a Livorno, 676 ad Arezzo, 427 a Siena, 396 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia per numerosità di casi, 275 ogni 100.000 abitanti. La media italiana è di circa 398. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 539 casi ogni 100.000 abitanti, Lucca con 348, Firenze con 316, la più bassa Livorno con 142.

Scende di una unità il numero di persone isolate a casa, oggi 306. Si tratta di positivi che non richiedono cure ospedaliere. Altre 2.025 persone (-18 rispetto a ieri) sono isolate dopo aver avuto contatti con persone contagiate.

Torna a salire il numero di persone ricoverate negli ospedali della Toscana. Oggi sono 23, tre in più di ieri. Di questi, 6 sono in terapia intensiva, stabili in numero rispetto a ieri.

Restano 8.817 i guariti ma cambia la loro classificazione: i “clinicamente guariti” sono 266, 15 in meno di ieri, e altrettante persone in più dichiarate guarite a tutti gli effetti, per un totale di 8.551 pazienti con doppio tampone negativo.

I decessi per coronavirus sono stabili a 1.104, così distribuiti per provincia: 405 a Firenze, 51 a Prato, 81 a Pistoia, 164 a Massa Carrara, 141 a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 47 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto. Altre 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità in Toscana è di 29,6 morti ogni 100.000, contro il 57,6 della media italiana (11° regione). Il tasso più alto in provincia di Massa Carrara (84,2), seguita da Firenze (40) e Lucca (36,4). Il più basso a Grosseto (10,8).

Questi i dati di oggi, martedì 30 giugno, sul contagio da coronavirus in Toscana così come riportati dal bollettino regionale.