Un solo nuovo caso di coronavirus in Toscana: dopo la leggera crescita dei giorni scorsi, arrivano dati confortanti dal bollettino della Regione di oggi, giovedì 9 luglio. I decessi sono due, tre le guarigioni.

Un solo nuovo caso, è a Prato

L’unico nuovo caso è stato rilevato in provincia di Prato. Il totale di quelli accertati in Toscana dall’inizio dell’epidemia sale così a 10.314, così ripartiti per provincia: 3.218 a Firenze, 539 a Prato, 749 a Pistoia, 1.052 a Massa, 1.362 a Lucca, 932 a Pisa, 479 a Livorno, 681 ad Arezzo, 429 a Siena, 402 a Grosseto. Altri 471 casi sono stati notificati in Toscana ma riguardavano residenti in altre regioni.

Ad oggi restano 337 casi positivi, quattro in meno di ieri. La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, circa 277 ogni 100.000 abitanti. La media italiana è di circa 401. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 540 casi ogni 100.000 abitanti, Lucca con 351, Firenze con 318, la più bassa Livorno con 143.

Coronavirus in Toscana: bollettino e notizie del 9 luglio

Scendono anche le persone in isolamento domiciliare, che sono 324 (meno 3 rispetto a ieri). In calo anche le persone isolate dopo aver avuto contatti con persone contagiate: sono 950, 44 in meno da ieri.

Negli ospedali toscani restano 13 pazienti nei posti letto Covid, uno in meno di ieri, di cui 2 in terapia intensiva (stabili nel numero).

Tre le nuove guarigioni. Il totale delle persone che hanno superato il virus sale a 8.857, divise tra 182 “clinicamente guarite” (-9) e 8.675 (+12) guarite a tutti gli effetti, con doppio tampone negativo.

I due nuovi decessi sono quelli di altrettante donne con un’età media di 90,5 anni, una nella provincia di Lucca e una in quella di Arezzo. I morti per coronavirus in Toscana sono 1.120, così ripartiti: 410 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 171 a Massa Carrara, 142 a Lucca, 89 a Pisa, 61 a Livorno, 49 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto. Altre 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano è di 30 morti ogni 100.000 residenti, contro il 57,8 della media italiana (11° regione). Il più alto a Massa Carrara (87,7), seguito da Firenze (40,5) e Lucca (36,6). Il più basso a Grosseto (10,8). Da ieri sono stati eseguiti 3.071 tamponi, per un totale che raggiunge i 363.333.