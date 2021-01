Covid Toscana, i dati di oggi (11 gennaio): meno contagi, ma calano i test

Nel giorno in cui la nostra regione entra nella zona gialla, con nuove regole, i dati sui contagi di Covid in Toscana oggi, 11 gennaio 2021, fanno segnare una diminuzione dei nuovi casi, ma a fronte di un numero molto inferiore di tamponi. A pesare sui test c’è infatti “l’effetto weekend”, periodo della settimana in cui generalmente vengono effettuati meno tamponi. Ecco la situazione in Toscana secondo il bollettino dell’11 gennaio: nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 379 contagi in più di Covid-19, a fronte di 5.650 tamponi molecolari (ieri erano stati 9.469) e di 487 test rapidi.

Le anticipazioni, come di consueto, arrivano dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che sulla sua pagina Facebook ha ricordato il cambio di colore: “Oggi siamo in zona gialla. Restarci dipende da ciascuno di noi – scrive il governatore – non abbassiamo l’attenzione, ora più che mai, nemmeno quando incroceremo persone che non vediamo da tempo. Continuiamo a portare la mascherina, tenere le distanze, igienizzarsi spesso le mani ed evitare assembramenti”.

Questi i dati che già si conoscono sui contagi di Covid in Toscana oggi, lunedì 11 gennaio 2021.

Covid in Toscana 11 gennaio, i dati di oggi sui contagi

Nuovi contagi di Covid-19 in Toscana (11 gennaio 2021): 379 (ieri erano 472)

(ieri 9.469) Test antigenici:487 (ieri 1.728)

Rapporto positivi/tamponi in Toscana: 6,7% (ieri 5%)

I numeri su ricoverati, morti e attualmente positivi si conosceranno con la pubblicazione del bollettino della Regione, atteso nel primo pomeriggio di oggi.

Coronavirus in Toscana, il punto della situazione dall’inizio dell’emergenza

Totale casi positivi dall’inizio dell’emergenza: 125.330

Tamponi totali dall’inizio dell’emergenza: 1.971.143

Sul sito dell’Agenzia regionale di Sanità è possibile consultare i grafici sull’andamento del Covid-19 in Toscana, che verranno aggiornati alle ore 18.00 con i dati del bollettino di oggi. Nel pomeriggio si conosceranno anche quanti contagiati ci sono in Italia.