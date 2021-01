In che zona è la Toscana dall’11 gennaio: gialla o rischia l’arancione?

Oggi e domani la Toscana è in zona gialla, nel weekend scatta la zona arancione, come in tutta Italia, ma da lunedì 11 gennaio si tornerà alle regole stabilite prima di Natale, che prevedono un “colore Covid” diverso regione per regione, in base alla situazione locale dei contagi. In molti quindi si chiedono in che zona sarà la Toscana dall’11 gennaio e se c’è il rischio di un declassamento da zona gialla ad arancione.

Il governo ha infatti deciso di abbassare di 0,25 le soglie dell’indice di contagio Rt che fanno scattare la retrocessione e quindi da lunedì sarà più facile cambiare colore: con un Rt sotto a 1 si sarà in zona gialla (area in cui la Toscana è entrata lo scorso 20 dicembre, ma poi sono scattate le limitazioni nazionali per le feste natalizie); con Rt pari o superiore a 1 si finirà in zona arancione; sopra 1,25 in rossa.

Toscana, che zona è? Giani: resterà gialla, Rt sotto 1

Negli ultimi giorni i dati dei contagi stanno oscillando, Toscana è in bilico tra zona gialla e arancione, ma il governatore Eugenio Giani assicura che almeno per ora non si correrà il rischio di un declassamento, da lunedì 11 gennaio. I dati degli uffici regionali aggiornati al 5 gennaio “ci danno allo 0,90 di Rt” e quindi sotto la soglia che fa scattare il passaggio in arancione, ha detto il presidente della Regione e “la situazione è molto migliore rispetto ad altre regioni italiane”.

Si tratta però di stime che andranno confermate: l’indice Rt, che “misura” la contagiosità del Covid-19, viene calcolato ufficialmente dall’Istituto Superiore di Sanità ogni 7 giorni per il monitoraggio che si riferisce a una settimana prima. Inoltre il dato è soggetto a fluttuazioni, ha chiarito lo stesso governatore della Toscana, perché l’indice di contagiosità può subire improvvise impennate se si verificano focolai, ad esempio nelle residenze per anziani.

Quando si saprà il colore della Toscana

La conferma della permanenza della Toscana in zona gialla, si saprà solo quando verrà reso noto dal Ministero della Salute il report settimanale sulla diffusione del Covid, seguito dall’ordinanza del Ministro Roberto Speranza che stabilirà il colore delle diverse regioni dall’11 gennaio. L’aggiornamento dei dati, riferiti alla settimana tra il 28 dicembre e il 3 gennaio, sarà pubblicato venerdì: nella serata dell’8 gennaio si saprà se in Toscana entreranno in vigore le regole della zona gialla o di quella arancione.

In ogni caso, anche se la Toscana rimanesse nella fascia di rischio più bassa, saranno vietati gli spostamenti fuori dalla regione: le regole della cosiddetta “zona gialla rafforzata“, stabilite dall’ultimo decreto legge fino al 15 gennaio, consentono di uscire dalla regione, solo per motivi di salute, lavoro, necessità o rientro nella propria abitazione.

La Toscana in che zona è oggi? Le regole per il 7, 8, 9 e 10 gennaio 2021

Fino a domenica resta il “colore nazionale”, con restrizioni uguali in tutta Italia e blocco degli spostamenti tra regioni. Dunque giovedì 7 e venerdì 8 la Toscana è in zona gialla, sabato 9 e domenica 10 in zona arancione. Queste le regole, ecco cosa si può fare: in zona gialla si può uscire dal comune e i bar e i ristoranti sono aperti fino alle 18; in fascia arancione non è possibile uscire dal comune se non per motivi di lavoro, salute e necessità, mentre bar e ristoranti sono aperti solo per il take away e la consegna a domicilio.