Crescono ancora i contagi di Covid in Toscana, secondo il bollettino sul coronavirus di oggi 21 gennaio, a fronte però di un numero maggiore di tamponi molecolari: 503 contagiati su oltre 14.000 test molecolari, per un tasso di positività del 3,41%. Si tratta del secondo giorno consecutivo con un aumento di casi positivi. Intanto sul fronte del vaccino anti-Covid, sono 73.371 le dosi somministrate in Toscana, ma per i ritardi nell’arrivo di nuove partite dalla Pfizer, ora la campagna vaccinale punterà soprattutto sui richiami.

Tornando al bollettino Covid diffuso oggi, 21 gennaio, dalla Regione Toscana, sono 14 i morti in più. Negli ospedali diminuiscono i ricoveri nei posti letto dedicati ai malati di coronavirus, mentre ci sono tre pazienti in più nelle terapie intensive, dove sono in cura 116 persone. Ecco i numeri in dettaglio.

Covid in Toscana: i dati su contagi e vaccino (21 gennaio)

Nuovi contagi di Covid-19 in Toscana (21 gennaio 2021): 503 (ieri erano 443)

di Covid-19 in Toscana (21 gennaio 2021): 503 (ieri erano 443) Tamponi molecolari effettuati in 24 ore: 14.768 (10.180 nel bollettino precedente)

Test antigenici rapidi: 4.653 (ieri 9.347)

Tasso di positività: il 3,41% dei soggetti testati è risultato positivo (ieri 2,3%)

Tasso di positività (esclusi i tamponi di controllo): 9%

Persone attualmente positive al coronavirus: 8.303 (+0,3%)

Ricoverati nei posti letto Covid della Toscana: 775 (34 persone in meno)

di cui in terapia intensiva 116 (+3 pazienti)

116 (+3 pazienti) Guariti nelle ultime 24 ore: 468

Decessi per coronavirus comunicati oggi (21 gennaio) in Toscana: 14 morti

Campagna vaccinale in Toscana: 74.073 vaccini anti-Covid (1.262 nell’ultima giornata)

Coronavirus in Toscana: l’andamento dei casi dall’inizio dell’emergenza

Contagi di Covid-19 totali, dall’inizio dell’epidemia a oggi: 129.384

Totale guariti fino ad oggi: 117.029

Morti dall’inizio dell’epidemia: 4.052

Questa la situazione nelle province: 35.969 i casi complessivi dall’inizio dell’epidemia a Firenze (130 in più rispetto a ieri), 10.997 a Prato (27 in più), 10.991 a Pistoia (57 in più), 8.155 a Massa-Carrara (48 in più), 13.395 a Lucca (25 in più), 17.668 a Pisa (41 in più), 9.814 a Livorno (76 in più), 11.644 ad Arezzo (35 in più), 5.828 a Siena (50 in più), 4.368 a Grosseto (14 in più).

Approfondimenti, grafici e notizie sul sito dell’Agenzia regionale di Sanità toscana (Ars). Nel tardo pomeriggio di oggi si saprà anche quanti contagiati ci sono in Italia con la pubblicazione del bollettino nazionale della Protezione civile.