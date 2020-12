Covid in Toscana, i dati del 10 dicembre: contagi di coronavirus in salita

Leggere oscillazioni, ma i dati sui contagi di Covid in Toscana confermano anche oggi, 10 dicembre, un situazione stabile: secondo il bollettino della Regione i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore aumentano leggermente (517 contro i 505 di ieri), a fronte di un numero inferiore di tamponi molecolari effettuati (9.577 contro 9.878). Crescono di otto volte i test rapidi effettuati, mentre il numero di contagiati da inizio dell’epidemia, comprensivo anche di decessi e guariti, con il 10 dicembre supera quota 110.000. Intanto si attende il nuovo monitoraggio dell’ISS per capire quando la Toscana potrà diventare zona gialla.

Le prime notizie dei dati del bollettino Covid arrivano come di consueto dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha postato le anticipazioni sulla sua pagina Facebook. Per conoscere il numero di deceduti, ricoverati e attualmente positivi al coronavirus bisognerà aspettare la pubblicazione del report completo, nel primo pomeriggio.

Ecco i dati che già si conoscono sui contagi di Covid in Toscana a oggi, 10 dicembre.

I dati sul Covid in Toscana al 10 dicembre, i contagi oggi

Nuovi contagi di Covid-19 in Toscana (10 dicembre 2020): 517 (ieri erano 505)

Tamponi molecolari effettuati in 24 ore: 9.577 (il giorno precedente 9.878)

Test antigenici: 3.696 (ieri 451)

Rapporto positivi/tamponi in Toscana: 5,4% (ieri 5,1%)

Coronavirus in Toscana, l’andamento e il punto della situazione

Contagiati dall’inizio dell’emergenza: 110.440

Tamponi totali dall’inizio dell’emergenza: 1.680.849

I numeri con il dettaglio dei contagi provincia per provincia saranno resi noti nel pomeriggio. Intanto sul sito dell’Agenzia regionale di Sanità sono pubblicati i grafici sull’andamento del Covid-19 in Toscana, che verranno aggiornati alle ore 18.00 con il bollettino di oggi, 10 dicembre. Nel tardo pomeriggio si conosceranno anche quanti contagiati ci sono in Italia oggi.