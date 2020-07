Discorso in diretta, 14 luglio: comunicazione del governo Conte sul dpcm

È tempo di un nuovo dpcm. Il decreto sull’emergenza coronavirus viene presentato oggi, martedì 14 luglio 2020, non in una conferenza stampa ma con una comunicazione del governo Conte in Parlamento, che sarà affidata al ministro della Salute Roberto Speranza: sarà lui a tenere un discorso prima in Senato e poi alla Camera, con la possibilità di seguire in diretta streaming la seduta grazie alle web tv delle due camere.

Proprio il 14 luglio scadono infatti i provvedimenti disposti dall’ultimo dpcm, firmato dal premier Giuseppe Conte un mese fa. La linea del governo per le nuove misure è improntata sulla prudenza e la gradualità, confermando i tre pilastri della strategia per il contenimento del virus Covid-19: obbligo di mascherina nei luoghi chiusi, distanza tra le persone di almeno un metro e igiene frequente delle mani (qui le anticipazioni sul nuovo dpcm del 14 luglio).

Tv e streaming: dove seguire in diretta il discorso del governo Conte di oggi

Nel pomeriggio, i capisaldi del nuovo decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte saranno illustrati dal ministro Roberto Speranza nell’aula del Senato: la seduta a Palazzo Madama è stata convocata alle ore 15.30 di oggi, 14 luglio, e il discorso sarà trasmesso in diretta streaming sulla web tv del Senato. La comunicazione si potrà vedere live anche sui principali canali televisivi all news, come Sky tg 24 e Rainews 24. Subito dopo il Senato inizierà l’esame del decreto rilancio, per la conversione in legge del provvedimento prevista entro venerdì.

Il discorso alla Camera sul nuovo decreto del 14 luglio

Stasera, sempre dai banchi del governo Conte, il ministro della Salute Speranza parlerà davanti ai deputati: il suo discorso sul nuovo dpcm del 14 luglio è programmato alle ore 20.00 e anche in questo caso si potrà vedere in diretta grazie allo streaming web, sul sito della Camera.