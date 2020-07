Dal 14 luglio 2020 arriva un nuovo dpcm (decreto del presidente del Consiglio) che proroga i divieti anti-coronavirus già previsti e introduce anche nuove nuove misure e restrizioni. Bloccati i voli che arrivano da Paesi a rischio contagio, conferma della chiusura delle discoteche, obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, controlli contro gli assembramenti: sono questi in sintesi – secondo le ultime indiscrezioni – i capisaldi della bozza del nuovo decreto, il cui testo sarà presentato dal ministro della Salute Roberto Speranza.

Proprio il 14 luglio scadono i provvedimenti presi dal governo per la cosiddetta fase 3: la linea continuerà a essere quella della prudenza, rinnovando almeno fino al 31 luglio quando deciso finora. Ecco dunque le ultime notizie riguardo alle misure previste dalla bozza del nuovo decreto.

Cosa cambia dal 14 luglio 2020: stop ai voli e divieti per chi arriva dai Paesi a rischio coronavirus

Nel nuovo dpcm entrerà con tutta probabilità anche lo stop disposto nei giorni scorsi per i voli provenienti da 13 Paesi esteri: dal 14 luglio 2020 resteranno bloccati i collegamenti da e verso le nazioni a rischio coronavirus e ci sarà anche il divieto di ingresso per chi ha soggiornato negli ultimi 14 giorni in questi territori, con una stretta che potrebbe allargarsi a nuove aree fino a quando la situazione dei contagi non tornerà sotto controllo. Allo studio inoltre la possibilità di rimpatrio immediato.

Non è ancora chiaro se la lista sarà modificata: sono in corso valutazioni per capire quali Paesi aggiungere all’elenco dei voli bloccati e quali togliere, prendendo in considerazione sia il numero di casi sia la situazione dei sistemi sanitari esteri.

Il nuovo decreto: chiusura per le discoteche

Si sta valutando anche se prorogare fino al 31 luglio la chiusura delle discoteche, che – secondo le misure anti-coronavirus del decreto precedente – dovevano tornare in attività dal 14 luglio 2020. Su questo punto però le Regioni si sono già mosse in ordine sparso, autorizzando in alcuni casi la riapertura delle piste, con la possibilità di ballare solo all’aperto e distanziati.

Rinvio probabile inoltre per la ripartenza di fiere, sagre ed eventi pubblici, lì dove le Regioni non abbiano già autorizzato la ripresa di queste attività.

Nuovo dpcm: obbligo di mascherina, i divieti e le nuove misure anti-coronavirus dal 14 luglio

Più che nuove misure, il nuovo dpcm prorogherà le restrizioni e i divieti già previsti dal decreto di giugno, per limitare la diffusione del coronavirus, aggiungendo però maggiori controlli contro gli assembramenti durante gli eventi, in spiaggia, nei negozi e nelle palestre: resta quindi l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi (che rimarrà probabilmente fino a quando l’emergenza non sarà rientrata) e la necessità di mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone.

Si può andare al bar, al cinema e in palestra (ma attenzione ai controlli)

Dal 14 luglio il dpcm confermerà le regole e le misure anti-Covid nei negozi (accessi contingentati, dispenser di gel per le mani, distanza e sanificazione) e anche nei cinema e nei teatri con un tetto massimo di 200 persone, che si alza a 1.000 nel caso di spettacoli all’aperto.

Resta il via libera agli allenamenti in palestra, a patto che si mantenuta una distanza di almeno 2 metri tra le persone. Potranno restare aperti anche ristoranti, bar e gelaterie ma le singole Regioni potranno decidere degli stop nel caso la situazione dei contagi non sia sotto controllo. Annunciati infine maggiori controlli per verificare il rispetto delle misure contro il contagio.

La presentazione del nuovo “dpcm coronavirus” il 14 luglio 2020

Sarà il ministro della Salute Roberto Speranza a illustrare al Parlamento le misure del nuovo dpcm, martedì 14 luglio alla Camera, dopo di chi sarà pubblicato anche in pdf sul sito del governo. Intanto si discute sulla proroga dello stato di emergenza fino al 31 ottobre o fino al termine del 2020.