Tanti emendamenti, quanti rinvii e ritardi. Il cammino del decreto rilancio in Parlamento si avvicina lentamente alla conversione in legge, perché i tempi si allungano: quando sarà approvato il testo definitivo, che sostituirà quello già pubblicato in Gazzetta ufficiale, si chiariranno così anche alcuni lati oscuri delle varie misure, come ad esempio l’attesissimo ecobonus al 110 per cento, e saranno probabilmente introdotte novità su diversi punti. Si discute di bonus matrimonio e incentivi auto 2020-2021 per la rottamazione dei veicoli più vecchi, di riduzione dell’Imu per chi paga con domiciliazione bancaria e voucher per comprare gli occhiali da vista.

Il decreto rilancio di fatto è già in vigore, sotto forma di decreto legge varato dal governo il 19 maggio per l’urgenza dei provvedimenti che contiene, ma ora deve diventare una legge vera e propria e per questo è in corso l’iter tra Camera e Senato: i tempi di approvazione come spesso succede non sono fulminei. In compenso questo passaggio sta portando a dei ritocchi al corpus infinito di misure previste per la crisi economica scatenata dal Covid, ad esempio ampliando le coperture finanziarie, estendendo i benefici o anche introducendo nuovi bonus.

I tempi: quando il decreto rilancio sarà approvato e convertito in legge?

Difficile dire al momento quando di preciso avverrà la conversione in legge del decreto rilancio (che di fatto ora è un dl, ossia un disegno di legge che parte da una “bozza” creata dal governo e sottoposta al Parlamento): secondo le ipotesi più rosee verrà approvato entro metà luglio 2020.

La Commissione Bilancio della Camera, dove sono stati presentati molti emendamenti e introdotte novità al testo originario, punta a chiudere la discussione entro le ore 20.00 del 3 luglio 2020: il presidente della Commissione ha chiesto infatti ulteriore tempo per l’esame del provvedimento. Slittano così i tempi di conversione in legge: inizialmente il decreto rilancio era atteso nell’aula di Montecitorio per la partenza della discussione proprio venerdì 3 luglio, ora la conferenza dei capigruppo alla Camera dei deputati stabilirà una nuova data.

L’ultimo step è previsto in Senato, dove – secondo le ultimi indiscrezioni – il testo sarà blindato per arrivare all’approvazione senza nuove modifiche, che implicherebbero il ritorno del decreto rilancio alla Camera, con un allungamento ulteriore dei tempi di conversione in legge.

Le novità in approvazione: gli emendamenti al decreto rilancio, dall’ecobonus alla rottamazione

Sono tante le novità rispetto al testo già pubblicato in Gazzetta ufficiale: i molti emendamenti stanno introducendo modifiche alle misure del decreto rilancio che poi dovranno essere approvate dalla Camera e dal Senato per la conversione definitiva in legge. Ecco, in modo schematico le principali novità, con i link ai nostri approfondimenti.

Ecobonus per le seconde case e taglio dell’Imu al 20%

Uno dei provvedimenti più attesi è quello legato all’ecobonus al 110 per cento per le ristrutturazioni, il sisma bonus e l’efficienza energetica: se arriverà l’ok la super detrazione fiscale sarà estesa anche alle seconde case unifamiliari e al Terzo Settore. Dopo la conversione in legge arriverà inoltre i decreto attuativo del Mise, il Ministero per lo Sviluppo economico.

In Commissione Bilancio alla Camera è stato approvato inoltre un emendamento sul taglio dell’Imu, con la tassa sulla casa che potrà diminuire fino al 20% se il pagamento dell’imposta avverrà con domiciliazione sul conto corrente in banca. In pratica si tratta di uno “sconto per chi paga”. Anche in questo caso la modifica al decreto rilancio dovrà essere approvata in sede di conversione di legge, prima alla Camera e poi al Senato.

Bonus bici e incentivi auto, cosa cambierà quando il decreto rilancio sarà convertito in legge

Altro fronte su cui si lavora è l’incremento dei fondi a disposizione del bonus bici, per evitare che nei fatti si crei un click day con una corsa all’ultimo minuto degli utenti prima che i finanziamenti si esauriscano, mentre sono allo studio nuovi incentivi per la rottamazione delle auto tra il 2020 e il 2021 non solo per l’acquisto di vetture elettriche ma anche per macchine euro 6 benzina, diesel e ibride con basse emissioni (ma si discute ancora sul valore massimo di emissioni, consentito per le agevolazioni). Gli incentivi, secondo le ipotesi avanzate fino a questo momento, andrebbero dai 1.000 ai 2.000 euro.

Bonus occhiali in forse, no per i caregiver

Un altro emendamento presentato in sede di conversione in legge del decreto rilancio è quello che vuole introdurre il bonus occhiali fino a dicembre 2020, una novità: 50 euro da spendere per montature da vista o lenti a contatto, in favore dei redditi più bassi (Isee fino a 15mila euro). Salta invece il bonus caregiver da 600 euro che inizialmente era stato ipotizzato per chi ha assistito un disabile nei mesi di aprile e maggio 2020.

Gli emendamenti al decreto rilancio: il bonus matrimonio

Novità in vista, sempre se tutto filerà liscio durante l’approvazione degli emendamenti, anche per chi si sposa con il bonus matrimonio che verrebbe introdotto non nel 2020 ma per le nozze previste nel 2021, dopo che in tanti hanno cancellato le cerimonie vista l’emergenza coronavirus.

La novità, che deve passare il vaglio di Camera e Senato per entrare nel decreto rilancio, è una detrazione del 25% per le spese fino a 25 mila euro per servizi legati all’unione, ad esempio ristorazione, catering, affitto dei locali, wedding planner, addobbi floreali, abiti degli sposi, fotografi e parrucchieri. I 200 milioni di euro da mettere a bilancio per il “bonus sposini”, se approvato in sede di conversione di legge del decreto rilancio, andrebbe però a scapito dei finanziamenti per il reddito di cittadinanza.