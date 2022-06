Il meteo “corre” sul web: le dirette del Lamma

Le ondate di caldo torrido, il rischio incendi, l’andamento del tempo: 20 minuti di diretta web per approfondire i temi legati al meteo in Toscana, grazie agli esperti del Lamma. Ormai è diventato un appuntamento fisso. Ogni venerdì alle ore 15.00 i meteorologi del Consorzio analizzano i temi dell’attualità climatica, in diretta su Youtube e su Facebook. Un modo diverso per diffondere informazioni complete, attendibili e aggiornate su un argomento che spesso vede la circolazione incontrollata su internet di dati inesatti o fake news.

Le dirette meteo del Lamma

Il Consorzio Lamma, nato dalla collaborazione tra la Regione Toscana e il Cnr, ha lanciato negli scorsi mesi questo appuntamento web. Vista la particolare situazione attuale, le ultime “puntate” si sono concentrate sulle alte temperature, l’assenza di pioggia e le problematiche legate alla siccità. La prossima diretta, in programma venerdì 1 luglio sempre alle ore 15.00, sarà dedicata alle previsioni meteo per questa prima parte di estate. L’inizio di luglio sarà ancora caldo in Toscana. L’incognita riguarda il futuro: è in arrivo una svolta fresca? Tutti gli appuntamenti possono essere rivisti sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Lamma, dove sono disponibili anche le ultime previsioni meteo.