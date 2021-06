Discoteche estate 2021, quando l’apertura con green pass e mascherina

Da Riccione a Taormina, dalla Toscana alla Sardegna, quando riapriranno le discoteche in Italia durante l’estate 2021? Al momento non si può ballare, ma presto le cose potrebbero cambiare. Con la diminuzione dei contagi e l’aumento dei vaccinati (anche tra i più giovani) si ripropone la questione dell’apertura delle discoteche in vista dell’estate 2021: forse potranno stare aperte da luglio con il green pass e con l’obbligo di mascherina, in zona gialla ma non in fascia gialla.

Le discoteche aperte in zona bianca, ma no ai balli

Al momento le discoteche sono tra le poche attività che anche in zona bianca non possono stare aperte. Pure per la zona gialla non è prevista una data di apertura. Se il trend della curva epidemiologica sarà confermato, tutta Italia sarà bianca tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Con il passaggio in zona bianca possono riaprire da subito terme, centri benessere, circoli culturali e sale scommesse (dal 1° luglio invece in zona gialla), ma il destino delle sale da ballo è ancora incerto, perché questo tipo di attività non è citato nel decreto riaperture bis.

Per questo si pensa a come far ripartire il settore dei night club. Gli esercenti bocciano l’idea di tenere aperte le discoteche solo per mangiare e consumare bevande (con massimo 6 persone per tavolo, al chiuso), ma premono per un ritorno in pista. Alcuni addirittura annunciano azioni di “disobbedienza civile”, facendo entrare i clienti nei locali nonostante i divieti anti-Covid.

L’apertura delle discoteche per l’estate 2021: quando riapriranno con il green pass

La questione della ripartenza delle piste da ballo è al centro dell’incontro previsto al Ministero della Salute nella serata di martedì 8 giugno 2021. Si attendono novità. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto a Domenica In, si è schierato a favore dell’apertura delle discoteche in vista dell’estate 2021 con il green pass. “Ho fatto una riunione con la direzione generale della prevenzione facendo presente che se abbiamo un green pass dobbiamo crederci per avere accesso a un maggiore libertà – ha detto – usiamo il green pass, magari riduciamo le persone“.

Le associazioni di categoria intanto rilanciano. Asso Intrattenimento (Confindustria) propone di ripartire a luglio e prevedere, quando riapriranno le discoteche, l’accesso con il green pass e il tracciamento degli ingressi, ma senza l’obbligo di mascherina in pista. “La gente viene in discoteca per socializzare perché sono luoghi atti ad accogliere le persone quindi non è possibile tenere la mascherina in pista, dove si balla e si suda”, ha detto Luciano Zanchi, presidente nazionale delle discoteche di Asso Intrattenimento di Confindustria.

Come funziona il green pass

Sembra molto probabile quindi che, quando riapriranno le discoteche durante l’estate 2021, per l’accesso sarà necessario il green pass anche in zona bianca. Questo “certificato” attesta una di queste condizioni: l’avvenuta vaccinazione (dopo 15 giorni dalla prima dose, con una durata del pass di 9 mesi dal richiamo); la guarigione dal Covid da non più di 6 mesi oppure il tampone negativo, fatto nelle ultime 48 ore. Qui le risposte ai dubbi sul green pass, pubblicate sul sito del Ministero della Salute.