Al via la distribuzione di mascherine a Firenze

Comincerà domani, lunedì 6 aprile, la distribuzione gratuita a domicilio di mascherine a Firenze. Di casa in casa, una task force di 250 persone consegnerà poco meno di un milione di dispositivi di protezione. L’operazione durerà qualche giorno, dopodiché indossare la mascherina sarà obbligatorio fuori dalla propria casa.

Mascherine a domicilio, parte la distribuzione a Firenze

Ad annunciarlo è il Comune di Firenze in una nota. Si tratta delle mascherine acquistate dalla Regione Toscana che oggi, tramite il presidente Enrico Rossi, ha annunciato un’ordinanza che rende obbligatorie le mascherine per qualsiasi spostamento fuori casa.

L’obbligo scatterà non appena ciascun Comune avrà completato la consegna sul suo territorio. Il Comune di Firenze sarà tra i primi a partire con la distribuzione di mascherine casa per casa. Dei 10 milioni di dispositivi acquistati in totale dalla Regione, a Firenze ne toccheranno un po’ meno di un milione.

“Saranno consegnate capillarmente, casa per casa, in tutti e cinque i quartieri della città”, ha spiegato la vicesindaca Cristina Giachi.

La distribuzione di mascherine sarà effettuata sulla base del numero dei componenti di ciascun nucleo familiare, così come risulta dall’archivio dell’anagrafe comunale. Ne saranno distribuite un minimo di due a testa.

Firenze, scatta l’obbligo di mascherine

“Visto il grande numero di famiglie da raggiungere – ha aggiunto Giachi – le operazioni richiederanno più giorni. Nessuno però deve allarmarsi se non le riceverà subito, perché ce ne sono per tutti”.

Ad occuparsi della distribuzione di mascherine sarà una task force composta da 150 volontari della protezione civile, 50 agenti della polizia municipale e 50 tra autisti e altri dipendenti del Comune.

“Ribadisco – ha sottolineato la vicesindaca – che i cittadini non dovranno dare soldi per ricevere le mascherine perché sono gratuite. Chi, al termine delle operazioni di distribuzione, non avesse ricevuto le mascherine potrà mettersi in contatto con la protezione civile per essere rifornito. Nei prossimi giorni comunicheremo numeri da chiamare e indirizzi ai quali scrivere per coloro che, alla fine della distribuzione non saranno stati raggiunti”.