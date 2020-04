Mascherine obbligatorie in Toscana, al via la consegna

Scatta l'obbligo in Toscana: in ogni situazione fuori da casa le mascherine saranno obbligatorie. Dieci milioni di dispositivi in consegna

Mascherine obbligatorie fuori da casa, sempre e per tutti: è quanto prevede un’ordinanza che il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha annunciato di voler firmare già oggi, rendendo valido l’obbligo di mascherina non appena consegnati i dispositivi. Sono arrivati proprio oggi, infatti, ben 10 milioni di mascherine che la Regione, attraverso i Comuni, distribuirà a tutti i cittadini.

Dieci milioni di mascherine dalla Cina: scatta l’obbligo per tutti

Il contingente dei 10 milioni di mascherine proveniente dalla Cina è stato consegnato nella notte nei magazzini della Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, a Calenzano.

Le mascherine protettive saranno ora consegnate alle Protezioni civili provinciali e da queste ai Comuni. “Mi sono sentito con Matteo Biffoni, presidente dell’Anci”, ha detto Enrico Rossi. “L’accordo è che siano i sindaci sul territorio a distribuirle casa per casa e a comunicarmi poi l’avvenuta distribuzione”. Che sarà gratuita, per tutti, e per la quale saranno impiegate anche le squadre di volontari attive nei territori.

Mascherine obbligatorie in Toscana, saranno i Comuni a consegnarle

Una volta distribuite, le mascherine diventeranno obbligatorie. “A questo punto – aggiunge Rossi – scatterà l’obbligo di indossarle in tutte quelle circostanze, pubbliche e private, in cui la distanza sociale non è sufficiente alla protezione primaria delle persone. L’obbligo sarà contenuto nella nuova ordinanza che firmerò nelle prossime ore”. Concetto poi ribadito con un post sulla sua pagina Facebook.

Altri 20 milioni di dispositivi in arrivo

Rossi ha poi annunciato di aver ordinato altri 20 milioni di mascherine dalla Cina e di averne commissionate altre ad aziende toscane.

L’impegno della Regione si deve al fatto che la mascherina è considerata un bene primario, ancor più con l’entrata in vigore dell’obbligo. “Pensiamo che si tratti di un’iniziativa di protezione primaria che rivolgiamo a tutti i cittadini e a tutte le famiglie”, ha aggiunto il governatore.