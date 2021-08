Documenti e moduli da portare per il vaccino anti-Covid in Toscana

Da lunedì 30 agosto 2021 gli hub vaccinali toscani aprono senza prenotazione a tutti gli over 12. Sarà comunque possibile prendere appuntamento online, per non fare la fila. Attenti quindi a non scordare nessun foglio: ecco quali documenti e moduli portare con sé quando si fa il vaccino anti-Covid in Toscana e dove si può scaricare la scheda anamnestica e il modulo di consenso.

Documenti per fare il vaccino in Toscana: tessera sanitaria e documento d’identità

Sembrerà scontato, ma è bene ricordarlo. Per sottoporsi al vaccino anti-Covid è obbligatorio aver con sé un documento di identità valido (serve a essere identificato) e la tessera sanitaria (per la registrazione e le procedure successive per il green pass). Dunque qualche giorno prima dell’appuntamento, meglio dare uno sguardo al portafogli per vedere se è tutto a posto e se i documenti non sono scaduti.

Documenti e moduli da compilare e portare per il vaccino anti-Covid in Toscana

Il resto della documentazione è a disposizione degli utenti negli hub, ma si consiglia di scaricare e compilare la modulistica prima di arrivare nei centri per il vaccino, in modo da velocizzare le operazioni di accettazione. In particolare le Asl della Toscana suggeriscono di portare con sé, compilati:

la scheda anamnestica , unica per tutti i tipi di vaccino, in cui si dichiara il proprio stato di salute, eventuali allergie e l’assunzione di farmaci o integratori

, unica per tutti i tipi di vaccino, in cui si dichiara il proprio stato di salute, eventuali allergie e l’assunzione di farmaci o integratori il modulo di consenso a cui è allegata una scheda con le informazioni sul tipo vaccino che viene somministrato (Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Johnson e Johnson)

Vaccino dei minorenni accompagnati da solo un genitore: serve il modulo di delega

Anche in Toscana, per quanto riguarda i minorenni tra i 12 e i 18 anni, a questi documenti si aggiunge la delega del secondo genitore, se i ragazzi sono accompagnati a fare il vaccino anti-Covid da solo uno dei genitori. In questo caso serve pure la fotocopia della carta di identità di chi firma la delega. È possibile inoltre scaricare il modello di attestazione di monogenitorialità, se si è l’unico genitore.

Tutti i documenti da portare per il vaccino anti-Covid in Toscana si possono scaricare in formato pdf dai portali delle Asl: questo il link alla pagina dell’Usl Toscana Centro.