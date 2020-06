Dpcm sulle riaperture di giugno: il testo del decreto sulla “fase 3” (pdf)

Nella serata di giovedì 11 giugno, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo dpcm con le disposizioni che riguardano le riaperture tra il 15 giugno e il 14 luglio 2020, per quella che ormai tutti chiamano “fase 3”: il testo del documento, disponibile anche in pdf, stabilisce le date di ripartenza per le ultime attività rimaste chiuse dopo il lockdown da coronavirus, dai cinema alle discoteche, dalle fiere fino alle partite di calcetto.

Previste novità anche per chi arriva dall’estero. Il nuovo provvedimento del premier aumenta a 5 giorni il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena, per chi entra in Italia per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese nazionali che si reca all’estero per comprovate ragioni lavorative. Stop poi agli spostamenti extra UE fino al 30 giugno.

Il decreto sul 15 giugno: le riaperture e le nuove disposizioni

Per quanto riguarda le aperture, nel nuovo decreto del presidente del Consiglio ci sono conferme e anche qualche marcia indietro rispetto alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sul dpcm, firmato l’11 giugno 2020: restano chiuse ancora per un mese le discoteche, stop anche a fiere e congressi, mentre da lunedì 15 giugno riaprono cinema, teatri, sale da concerto, sale scommesse, centri benessere e terme, con alcuni limiti legati all’andamento del coronavirus sui singoli territori regionali.

Bisognerà aspettare ancora per tornare a giocare a calcetto sui campi amatoriali, il via libera è slittato 10 giorni in avanti. Tutte le date dettagliate nel nostro approfondimento su cosa si può fare e cosa riapre dal 15 giugno.

Dpcm dell’11 giugno 2020: il testo in pdf del nuovo decreto

22 pagine, 11 articoli, il testo del decreto firmato nella serata dell’11 giugno dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte è disponibile sul sito ufficiale del governo: questo il link diretto per scaricare il dpcm in formato pdf.