Discoteche, riapertura con linee guida anti-coronavirus. Ballare è difficile

Tornano i dj e si riaccende la consolle, con molte limitazioni. Se i contagi resteranno sotto controllo, lunedì 15 giugno scatterà la riapertura delle discoteche, ma rispettando le linee guida anti-coronavirus stabilite dalla Conferenza delle Regioni anche per chi va a ballare in club e locali notturni. Sarà però difficile – se non una missione impossibile – danzare in pista, visto che le regole imposte dall’emergenza Covid sono molto stringenti, danno il via libera alla musica ma limitano la capienza, vietano feste affollate e dicono stop anche alla ressa sui dancefloor.

Le discoteche riaprono ma non si potrà ballare?

Secondo le linee guida Covid per l’apertura delle attività commerciali, aggiornate dalla Conferenza delle Regioni, con la nuova fase riaprono le discoteche ma non si potrà ballare al chiuso, solo negli spazi aperti come giardini e terrazze, garantendo la distanza tra le persone di almeno due metri durante le danze. Il distanziamento scende a un metro invece se si sta fermi, ad esempio ai tavoli.

Disposizioni difficili da far osservare ai clienti e così alcune Regioni, come Sicilia e Liguria, stanno pensando all’apertura di questi locali solo come “sale d’ascolto”: balli vietati, ma la possibilità di dj set e di servire cocktail e cibo alle persone (non al bancone e senza buffet condiviso tra i clienti come succede in bar e ristoranti).

Cosa cambia per chi va nei locali notturni, le regole anti-Covid

Nei locali, rispetto a prima, potrà entrare un numero inferiore di persone. Per l’apertura anche le discoteche devono definire la capienza massima del locale, garantendo la distanza di sicurezza tra i clienti (1 metro di norma, il doppio se si balla nelle aree esterne) per limitare la diffusione del coronavirus ed è consigliato l’impiego di sistemi contapersone. Bisognerà indossare la mascherina ogni volta che non sarà possibile mantenere il distanziamento sociale, mascherina obbligatoria poi per tutto il personale della discoteca.

Le linee guida della Conferenza delle Regioni consigliano alle discoteche di dotarsi di sistemi di prenotazione degli ingressi, meglio online, e i nominativi potranno essere conservati per due settimane. All’ingresso potrà essere rilevata la temperatura corporea con termoscanner, per impedire l’accesso di chi ha la febbre sopra i 37 gradi e mezzo.

Obbligatorio inoltre pulirsi le mani con gel disinfettanti, messi a disposizione dal locale, quando ci si sposterà da un’area all’altra della discoteca, dalle zone all’aperto a quelle del bar, fino ai bagni. Non sarà possibile consumare i cocktail al bancone e anche quando si farà la fila per ordinare una bevuta o pagarla andrà mantenuto il metro di distanza dalle altre persone.

Coronavirus, Conferenza delle Regioni: le linee guida per la riapertura delle discoteche

Per quanto riguarda i gestori delle discoteche, la riapertura comporterà anche altre novità, tra queste:

Divisori e barriere alle casse , favorendo il pagamento con carte e bancomat

, favorendo il pagamento con carte e bancomat Nei guardaroba i vestiti e gli oggetti personali andranno messi in appositi sacchetti

i vestiti e gli oggetti personali andranno messi in appositi sacchetti Sedie e tavoli disposti in modo da garantire almeno un metro di distanza tra i clienti, in alternativa è possibile installare barriere fisiche

disposti in modo da garantire almeno un metro di distanza tra i clienti, in alternativa è possibile installare barriere fisiche Tutti gli oggetti forniti ai clienti, come secchielli per il ghiaccio e apribottiglie, dovranno essere disinfettati prima della consegna

forniti ai clienti, come secchielli per il ghiaccio e apribottiglie, dovranno essere disinfettati prima della consegna Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni e, se tecnicamente possibile, andrà esclusa la funzione di ricircolo dell’aria dai sistemi di ventilazione, i cui filtri vanno puliti (qui l’approfondimento sulla sanificazione dei condizionatori). Nei servizi igienici estrattore d’aria sempre in funzione

negli ambienti interni e, se tecnicamente possibile, andrà esclusa la funzione di ricircolo dell’aria dai sistemi di ventilazione, i cui filtri vanno puliti (qui l’approfondimento sulla sanificazione dei condizionatori). Nei servizi igienici estrattore d’aria sempre in funzione Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle superfici, con particolare attenzione a quelle più toccate dai clienti e ai servizi igienici

Sul sito della Conferenza delle Regioni si trova il testo completo in pdf con le linee guida per la riapertura delle discoteche, a cui è dedicata l’ultima scheda del documento.