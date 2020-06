Coronavirus: dal 15 giugno cosa si potrà fare, cosa riapre e cosa cambia

In arrivo il dpcm con le nuove disposizioni: dalle riaperture di discoteche e cinema alle regole per l'apericena. Tutto quello che c'è da sapere

Ormai è stata ribattezza fase 3. Dal 15 giugno si cambia ancora con un nuovo dpcm, ossia un decreto del premier Conte che detterà le regole e le disposizioni per tutto ciò che riapre, dalle discoteche ai cinema e ai teatri, e su questo fronte una cosa è certa: rimarranno le limitazioni per contenere la diffusione del coronavirus e resteranno anche le mascherine senza cui non sarà possibile entrare nei luoghi al chiuso. In questa fase in cui non è ancora cessata l’allerta Covid, risulta difficile che ci sia un via libera incondizionato alle feste private, mentre si discute ancora sull’ok per le partite di calcetto.

Se la situazione dei contagi rimarrà sotto controllo, con il prossimo decreto il governo deciderà “eventuali ed ulteriori misure di allentamento“, ha assicurato il Ministro della Salute Roberto Speranza nella sua informativa al Senato. Vediamo allora le ultime indiscrezioni su cosa cambia dal 15 giugno con la riapertura delle attività e cosa si potrà fare.

Riapertura delle discoteche dal 15 giugno e regole anti-coronavirus

Se la situazione del coronavirus rimarrà sotto controllo, da lunedì i locali notturni potranno tornare in attività: la Conferenza delle Regioni ha stabilito le linee guida per la riapertura delle discoteche (qui i dettagli), regole che saranno allegate al prossimo dpcm.

Si potrà ballare, ma solo negli spazi all’aperto delle discoteche, come giardini e terrazze, e mantenendo una distanza dalle altre persone di almeno 2 metri. E poi accessi contingentati, niente ressa in pista e in sala, no alla consumazione dei drink al bancone, distanziamento sociale di un metro dalle altre persone quando non si balla e mascherina se non è possibile rispettare questo limite. Una serie di disposizioni che però sono state fortemente criticate dai gestori dei club.

Covid, dal 15 giugno si possono fare le feste private e i buffet per i matrimoni?

Nonostante in tutta Italia si siano moltiplicate le feste private abusive (con molti partecipanti) e i rave party fuori dalle regole anti-coronavirus, sembra difficile che dal 15 giugno con la fase 3 arrivi un via libera incondizionato su questo fronte. Ancora non ci sono indicazioni al riguardo, ma vedendo le linee guida stabilite per le discoteche (balli solo all’aperto e distanza di 2 metri), la strada è tutta in salita.

Discorso diverso per i ricevimenti dei matrimoni, visto che la Conferenza delle Regioni, nelle linee guida per il dopo 15 giugno, ha definito cosa cambia anche per i ristoranti e i servizi di catering che effettuano buffet. Restano le regole sulla distanza di sicurezza e sulle mascherine, non ci si potrà servire da soli ma è consentita la “somministrazione da parte di personale incaricato” e senza assembramenti. Il self service al buffet è previsto solo con prodotti confezionati monodose. Stesse linee guida per gli apericena nei bar.

Riapertura dei cinema (anche con i “vecchi” film) e gli spettacoli dal vivo

Dal 15 giugno si potrà andare a vedere un film o fare un’uscita per assistere a uno spettacolo: lunedì riapre il mondo dell’intrattenimento, dai cinema ai teatri agli spettacoli live, cosa che farà piacere a molti, nonostante siano poche le attività che hanno deciso di ripartire viste le disposizioni anti-Covid. Pure in questo caso la Conferenza delle Regioni ha stabilito delle limitazioni, come ad esempio la distanza di sicurezza tra i posti a sedere (ad eccezione delle persone conviventi) e anche tra gli artisti sul palco. E poi il limite massimo di 200 spettatori al chiuso e di 1.000 all’aperto.

Riaprono i cinema, ma le produzioni sono ferme: sul grande schermo rivedremo quindi le pellicole in programmazione nei mesi scorsi e subito prima del lockdown, oltre a qualche nuova uscita già prevista e slittata all’estate. Inoltre nelle grandi città, come a Firenze, le arene estive si stanno attrezzando per una stagione di cinema all’aperto in tutta sicurezza.

Coronavirus: via le mascherine, ma solo all’aperto (e rimane la distanza)

Non passeremo l’estate senza le mascherine: dal 15 giugno resterà l’obbligo di indossarle nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come ad esempio nei negozi, sui mezzi pubblici e ovunque non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

In alcune zone d’Italia, Regioni e Comuni hanno previsto con ordinanze ad hoc l’obbligo anche all’aperto: è il caso della Campania e della città di Genova, dove governatore e sindaco stanno stanno valutando se consentire dopo il 15 giugno di togliere le mascherine quando si è all’aria aperta, a patto di rispettare la distanza di sicurezza dagli altri.

Fase 3: quando si potrà tornare a giocare a calcetto?

Nel dpcm per le riaperture del 15 giugno c’è in ballo anche il via libera allo sport di base e a quelli amatoriali, come il calcetto: per tornare a giocare le partite bisognerà forse aspettare un’altra settimana, ha detto il il Ministro dello Sport Vicenzo Spadafora in una diretta Facebook, ma le regole anti-Covid potrebbero valere anche sui campi, limitando i contatti fisici.

“Se le cose andranno bene, spero che se non il 15 ma la settimana dopo si possa riprendere tutto lo sport amatoriale – ha detto Spadafora – ma non sappiamo se potremo superare la regola del distanziamento”.

Cosa riapre dal 15 giugno e cosa si potrà fare: sale scommesse e bingo, fiere, terme

Quando riaprono i centri scommesse, le sale bingo e quelle delle slot machine dopo la chiusura forzata per l’emergenza coronavirus? Dalle ultime indiscrezioni sul nuovo dpcm, il 15 giugno sarà prevista l’apertura di queste attività su tutto il territorio nazionale, ma alcune Regioni hanno anticipato il via libera, come la Toscana dal 13 giugno.

Le Regioni si sono mosse in ordine sparso su altri fronti per riattivare centri benessere e termali, parchi di divertimento, eventi e fiere, ora tocca al governo dettare una linea comune per tutta Italia dal 15 giugno in poi. “Ci troviamo di fronte ad una forte richiesta di aperture di attività ricreative, ricettive, come i centri termali, i parchi tematici e i rifugi alpini. Decideremo sulle attività congressuali e sugli eventi fieristici”, ha spiegato davanti all’aula del Senato il Ministro della Salute Speranza riguardo al nuovo decreto.

Centri estivi 2020, al via anche con il bonus

Per quanto riguarda i bambini e i ragazzi, dal 15 giugno si potrà tirare un sospiro di sollievo: lunedì è la data fissata dal governo per la partenza dei centri estivi 2020, cosa molto attesa dai genitori. Varie Regioni hanno già stabilito le linee guida per questi servizi, mentre nel decreto rilancio è previsto che il bonus baby sitter possa essere usato per i centri estivi, facendo richiesta all’Inps.

Dalla Francia alla Svizzera, la riapertura delle frontiere UE dal 15 giugno

Lasciando da parte il dpcm e passando alle disposizioni degli altri Stati, dal 15 giugno si potrà fare viaggi all’estero, con la riapertura di alcune frontiere dei Paesi dell’Unione Europea senza quarantena per il coronavirus: Francia e Svizzera da lunedì 15 giugno danno il via libera all’entrata degli italiani sul loro territorio, mentre la Grecia lo farà in modo graduale con diversi step fino alla fine del mese (qui il nostro approfondimento sui viaggi in UE).

Per quanto riguarda l’apertura delle frontiere extra-UE, per i viaggi in entrata, Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione Europea, ha indicato la data del 1° luglio, ma con una lista parziale di nazioni a cui spalancare le porte e regole diverse a seconda degli Stati membri.