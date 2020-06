Elezioni 2020: regionali e referendum, accordo sulla data a fine settembre

È vicino l’accordo tra governo e Regioni su quando svolgere l’election day: secondo le ultime notizie, sembra ormai questione di ore per l’ufficialità dell’accorpamento a fine settembre delle elezioni regionali 2020 (in Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Marche, Campania e Puglia) con il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e con le consultazioni amministrative in un migliaio di comuni in tutta Italia.

Da settimane si discute su quando recuperare la chiamata alle urne, dopo che l’appuntamento è stato rinviato dalla primavera alla fine dell’estate per l’emergenza coronavirus.

Elezioni regionali 2020 e referendum 2020: quando si vota, doppia data

Secondo le indiscrezioni, il governo Conte e le Regioni avrebbero trovato un’intesa sulle date di domenica 20 e lunedì 21 settembre per concentrare in due giornate tutte le elezioni previste nel 2020, dalle regionali al referendum. Nonostante alcuni governatori chiedessero di anticipare il calendario, per non far coincidere le votazioni con l’inizio della scuola, l’orientamento sembra ormai quello di fissare l’appuntamento elettorale il terzo fine settimana di settembre.

Il voto era stato rimandato con un decreto che indicava come finestra per aprire i seggi il periodo tra il 15 settembre e il 15 dicembre.

Non solo regionali e non solo in Toscana: per cosa si vota il 20 e 21 settembre 2020

Il 20 e 21 settembre 2020, se l’election day andrà in porto si terranno così diverse consultazioni, in particolare:

elezioni regionali 2020 in 7 zone del Paese, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Marche, Campania e Puglia per il rinnovo del Consiglio regionale e del presidente della Regione

in 7 zone del Paese, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Marche, Campania e Puglia per il rinnovo del Consiglio regionale e del presidente della Regione elezioni amministrative in oltre mille Comuni italiani, tra cui 3 capoluoghi di Regione (Aosta, Trento e Venezia)

in oltre mille Comuni italiani, tra cui 3 capoluoghi di Regione (Aosta, Trento e Venezia) referendum costituzionale confermativo sul taglio del numero dei parlamentari, rimandato dal 29 marzo

Il referendum 2020 sul taglio dei parlamentari

Per quanto riguarda il referendum non servirà raggiungere il quorum, in quanto si tratta di una consultazione confermativa per dare l’ok oppure bocciare la riforma degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione italiana, modifica che prevede il taglio dei parlamentari. Se il 20 e 21 settembre passerà la riforma (quindi se vinceranno i sì) il numero dei deputati scenderà da 630 a 400 e quello dei senatori da 315 a 200, per un totale di 600 parlamentari.