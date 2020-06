Il referendum costituzionale confermativo sul taglio del numero dei parlamentari era stato fissato in una sola giornata a primavera, ma adesso arriva la nuova data a settembre 2020 dopo il rinvio forzato per il lockdown imposto dal coronavirus, con qualche novità. La consultazione sarà abbinata alle altre elezioni slittate dalla prima parte dell’anno (regionali e comunali) e questo super election day si svolgerà su due giornate, per evitare assembramenti ai seggi.

Ecco le informazioni essenziali da tenere a mente:

Quando si vota: la nuova data del referendum a settembre 2020

Il referendum costituzionale previsto inizialmente domenica 29 marzo, è stato rinviato per l’allerta coronavirus: presto arriverà la firma della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese sul decreto con le nuove date, che saranno probabilmente domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, quando si vota anche per altre elezioni.

Non più una ma due date quindi e in molti casi più di una scheda. L’election day riunisce in un’unica tornata elettorale il referendum, le regionali 2020 (in 6 regioni) e le comunali in un migliaio di città in tutta Italia. Qui le Regioni e i principali Comuni dove si vota per le altre elezioni. Potrebbe cambiare anche la location dei seggi: per non accavallarsi con l’inizio della scuola si sta studiando la possibilità di collocare le urne fuori dalle aule, anche in palazzetti dello sport e caserme.

Chi può votare

Potranno votare al referendum tutti i cittadini italiani maggiorenni, che il 20 settembre 2020 abbiano già compiuto 18 anni di età. Sono necessari un documento d’identità valido e la tessera elettorale. Nel caso sia stata smarrita, danneggiata o siano finiti gli spazi a disposizione, può essere richiesta, per tempo, all’ufficio elettorale del Comune di residenza.

Chi a causa di infermità non può lasciare la propria abitazione può fare domanda per il voto a domicilio, sempre facendo richiesta al Comune.

Come funziona il voto all’estero

Per quanto riguarda il voto all’estero, chi si trova temporaneamente fuori Italia per motivi di lavoro, studio o cure mediche, anche come accompagnatore di familiari, può richiedere di votare per corrispondenza, presentando domanda al Comune in cui si è iscritti nelle liste elettorali. Anche i cittadini residenti all’estero, iscritti all’AIRE, possono votare per corrispondenza. Le modalità precise saranno rese note sul sito del Ministro degli esteri.

Referendum 2020, per cosa si vota: quesito e taglio dei parlamentari

Non si tratta di un referendum abrogativo, ossia un quesito per “annullare” una legge, ma di un referendum costituzionale confermativo, indetto per approvare una riforma della carta fondamentale dello Stato.

Gli elettori sono infatti chiamati a confermare o bocciare la riforma degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione italiana, modifica che prevede il taglio dei parlamentari, riducendo l’attuale numero da 945 a 600, per un totale di 400 deputati (ad oggi sono 630) e di 200 senatori (al momento sono 315), mantenendo i senatori a vita. Prevista anche una diminuzione dei parlamentari all’estero: i deputati scendono da 12 a 8, i senatori da 6 a 4. A tutti gli elettori sarà consegnata una sola scheda, ecco il testo del quesito del referendum 2020:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n.240 del 12 ottobre 2019?»

Referendum costituzionale 2020, come si vota: non serve il quorum

Il principale aspetto da tenere presente è che si tratta di un referendum costituzionale confermativo, che quindi non prevede un quorum minimo: l’esito delle urne sarà valido anche se il 20 e 21 settembre 2020 non si raggiungerà il 50% più uno dei votanti. A differenza di quanto succede invece con i referendum abrogativi, questa volta l’astensione dal voto non “varrà” come un no.

Quando si tratta di una riforma costituzionale, come quella che riguarda il taglio del numero dei parlamentari, i cittadini sono infatti chiamati con il referendum a confermare o bocciare le modifiche alla Costituzione. Questo è il quarto referendum confermativo della storia della Repubblica italiana.

Pro: cosa succede se vince il sì

Se la maggioranza dei votanti dice “sì” alla riforma costituzionale (come detto, anche senza raggiungere il quorum) il taglio dei parlamentari entra in vigore: dopo le prossime elezioni politiche nella Camera dei Deputati siederanno 400 parlamentari, mentre al Senato 200. In caso di esito positivo la legge costituzionale viene promulgata dal Capo dello Stato.

Contro: cosa succede se al referendum vince il no

Nel caso il 20 e 21 settembre 2020 vincesse il “no”, con la maggioranza dei voti, la riforma sul numero dei parlamentari non avrà effetto e l’esito del referendum sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Tutto rimarrà come oggi: il parlamento resterà composto da 630 deputati e 315 senatori.

Aggiornamenti e informazioni anche riguardo alla nuova data del referendum sul sito del Ministero dell’Interno.