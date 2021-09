Elezioni comunali 2021 in Toscana e suppletive: quando e dove si vota

Si avvicina il voto per le elezioni comunali 2021, che in Toscana riguardano 31 comuni (tra cui anche Sesto Fiorentino e Reggello, nella Città Metropolitana di Firenze), ma alle amministrative si aggiunge anche l’appuntamento nazionale delle elezioni suppletive a Siena, con i candidati che corrono per una poltrona in Parlamento. 303.000 i toscani che saranno chiamati alle urne per scegliere i nuovi sindaci e i nuovi consiglieri comunali. Ecco quando e dove si vota per le elezioni comunali 2021 in Toscana e per le suppletive senesi.

Elezioni comunali 2021 quando si vota in Toscana: primo turno e ballottaggio

A causa dell’emergenza Covid, la data delle elezioni amministrative è slittata dalla primavera all’autunno 2021 anche in Toscana: il voto per le comunali è in programma domenica 3 e lunedì 4 ottobre, durante questi orari, uguali in tutta Italia:

domenica 3 ottobre 2021 seggi aperti dalle ore 7.00 alle 23.00

lunedì 4 ottobre 2021 dalle 7.00 alle 15.00

Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Nei comuni con più di 15.000 abitanti se nessuno dei candidati avrà ottenuto il 50% più uno dei voti si andrà al secondo turno: l’eventuale ballottaggio delle elezioni comunali è fissato nei giorni di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021.

Per cosa si vota durante le amministrative? Per eleggere il sindaco del proprio comune di residenza e rinnovare la composizione del Consiglio comunale. Resteranno in carica per 5 anni, salvo scioglimento anticipato per i motivi previsti dalla legge. L’ultima chiamata alle urne in Toscana risale all’anno scorso, per le elezioni regionali.

Dove: i comuni al voto in Toscana per le amministrative 2021

Sono 31 i comuni dove si vota in Toscana per le elezioni amministrative 2021, 2 sono in provincia di Firenze: Sesto Fiorentino e Reggello. Nel dettaglio si sceglie il primo cittadino in un comune capoluogo di provincia (Grosseto) e in altre 6 città con più di 15.000 abitanti (Montevarchi, Sansepolcro, Massarosa, Altopascio, oltre a Sesto Fiorentino e Reggello). Le altre 24 cittadine sono più piccole e hanno meno di 15.000 residenti.

Ecco la lista di tutti i comuni chiamati al voto per le elezioni comunali 2021 in Toscana, divisi per provincia:

Città metropolitana di Firenze : Sesto Fiorentino, Reggello

: Sesto Fiorentino, Reggello Provincia di Arezzo : Montevarchi, Sansepolcro, Civitella in Val di Chiana, Anghiari

: Montevarchi, Sansepolcro, Civitella in Val di Chiana, Anghiari Provincia di Grosseto : Grosseto (capoluogo), Orbetello, Castiglione della Pescaia, Scansano, Capalbio, Roccalbegna

: Grosseto (capoluogo), Orbetello, Castiglione della Pescaia, Scansano, Capalbio, Roccalbegna Provincia di Livorno : San Vincenzo

: San Vincenzo Provincia di Lucca : Massarosa, Altopascio, Serravezza, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana

: Massarosa, Altopascio, Serravezza, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana Provincia di Massa-Carrara : Montignoso, Pontremoli, Bagnone

: Montignoso, Pontremoli, Bagnone Provincia di Pisa : Vecchiano, Buti, Castellina Marittima, Santa Luce

: Vecchiano, Buti, Castellina Marittima, Santa Luce Provincia di Pistoia : Larciano, Abetone-Cutigliano

: Larciano, Abetone-Cutigliano Provincia di Prato : Carmignano

: Carmignano Provincia di Siena: Chiusi, Monticiano, Trequanda

Per quanto riguarda le modalità, nelle elezioni comunali è prevista la possibilità di voto disgiunto.

Le elezioni suppletive a Siena (Collegio Toscana 12): cosa sono

Oltre che in 3 città (Chiusi, Monticiano, Trequanda) interessate dalle elezioni comunali, nel collegio uninominale “Toscana 12”, che comprende tutti e 35 i comuni della provincia di Siena, il 3 e 4 ottobre 2021 si vota per le elezioni suppletive per la Camera, ecco cosa sono. Si tratta tornata speciale indetta per eleggere un deputato dopo che in Parlamento è rimasto vacante il seggio inizialmente assegnato a Pier Carlo Padoan (PD). L’esponente politico si è dimesso a seguito della sua entrata nel consiglio di amministrazione della banca Unicredit. Gli orari delle votazioni sono gli stessi delle amministrative.

Una sfida dal sapore nazionale perché tra i 7 candidati alle elezioni suppletive di Siena ci sono anche il segretario del Partito Democratico Enrico Letta e quello del Partito Comunista Marco Rizzo, oltre a Tommaso Marrocchesi Marzi (centrodestra – Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia), Elena Golini (Potere al Popolo), Mauro Aurigi (Italexit con Paragone), Tommaso Agostini (3V), Angelina Rappuoli (Movimento Nazionale Italiano). Chi sarà eletto siederà alla Camera dei Deputati fino a quando durerà la 18esima legislatura della Repubblica italiana, la cui scadenza naturale è nel 2023.

Aggiornamenti e comunicazione ufficiali sulle elezioni comunali 2021 sono disponibili sul sito del Ministero dell’Interno.