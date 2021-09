Elezioni suppletive Siena 2021: cosa sono, dove si vota, candidati e scheda

In Toscana, oltre alle amministrative, si vota anche per le elezioni suppletive 2021: a Siena gli elettori sono chiamati a scegliere tra 7 candidati chi conquisterà un posto alla Camera. Anche a Roma si voterà un nuovo deputato. Le date e gli orari della tornata elettorale sono le stesse delle comunali, domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Ecco cosa sono le elezioni politiche suppletive 2021, dove si vota a Siena, quali sono i candidati e come è fatta la scheda elettorale.

Cosa sono le elezioni suppletive: il significato

Le elezioni suppletive sono indette quando un seggio, ossia un posto in Parlamento, è rimasto vacante alla Camera dei Deputati oppure al Senato. Questo può succedere per diverse motivazioni, ad esempio per le dimissioni dei parlamentari o anche a causa del decesso di un senatore o di un deputato.

Gli elettori del collegio dove era stato eletto il parlamentare sono così chiamati di nuovo al voto per scegliere chi occuperà quella poltrona fino al termine della legislatura. Nel caso delle elezioni suppletive 2021 a Siena, si vota chi prenderà il posto del deputato Pier Carlo Padoan (PD), che si è dimesso l’anno scorso a seguito della sua entrata nel consiglio di amministrazione di Unicredit.

Elezioni suppletive Siena 2021: i comuni dove si vota e chi può votare

Domenica 3 ottobre in orario 7.00-23.00 e lunedì 4 ottobre 2021 dalle 7.00 alle 15.00, si svolgono le elezioni suppletive per il collegio uninominale Toscana 12 che comprende tutti e 35 i comuni della provincia di Siena, ecco dove si vota: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda in Chianti, Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano Dei Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda.

Ma chi può votare alle elezioni suppletive 2021? Tutti i cittadini italiano che abbiano compiuto 18 anni e che siano residenti nei comuni interessati dalla tornata elettorale, circa 159.000 persone in provincia di Siena. Quando si va al seggio è necessario portare con sé un documento di identità valido e la tessera elettorale. Ricordiamo che Chiusi, Monticiano e Trequanda sono tra le 31 città della Toscana dove si vota anche per le elezioni comunali per scegliere il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale.

Chi sono i candidati per le elezioni suppletive di Siena: 7 nomi

Sono 7 i candidati per le elezioni suppletive 2021 nel collegio Toscana 12, che comprende tutta la provincia di Siena. Un voto dal sapore nazionale, perché nella città del palio e nel senese si sfidano anche dei big nazionali, come il segretario nazionale del Pd Enrico Letta e quello del Partito Comunista Marco Rizzo. Ecco chi sono i candidati, riportati in base all’ordine sulla scheda elettorale:

Angelina Rappuoli – Movimento nazionale italiano

– Movimento nazionale italiano Elena Golini – Potere al Popolo

– Potere al Popolo Enrico Letta – lista Con Enrico Letta

– lista Con Enrico Letta Marco Rizzo – Partito Comunista

– Partito Comunista Tommaso Agostini – 3V

– 3V Tommaso Marrocchesi Marzi – coalizione di centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Unione di Centro, Noi con l’Italia)

– coalizione di centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Unione di Centro, Noi con l’Italia) Mauro Aurigi – Italexit Per l’Italia con Paragone

Chi tra i 7 candidati raccoglierà il numero maggiore di voti sarà eletto alla Camera dei Deputati e resterà in carica fino al termine della legislatura. La scadenza naturale è nel 2023.

Come funziona il voto: il facsimile della scheda

Alle elezioni suppletive di Siena per la Camera dei Deputati del 3 e 4 ottobre 2021 si vota tracciando una X nel quadrato del candidato prescelto (sul nome o sul simbolo). La scheda elettorale è di colore rosa e sul frontespizio riporta la dicitura “Elezione Suppletive della Camera dei deputati” Circoscrizione XII Toscana, collegio uninominale 12.

Qui sotto il facsimile della scheda per le elezioni suppletive 2021 a Siena, che si può scaricare in formato pdf dal sito della Prefettura.

Lo spoglio delle schede partirà dopo la chiusura delle urne, dalle 15.00 di lunedì 4 ottobre 2021, e i risultati in tempo reale delle elezioni suppletive di Siena (e anche quelle di Roma) saranno disponibili sul sito del Ministero dell’Interno.