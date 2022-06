I risultati definitivi delle elezioni comunali 2022 in Toscana

Da Pistoia a Rignano sull’Arno (Firenze), da Quarrata a Camaiore, i risultati delle elezioni comunali 2022 in Toscana vedono due ballottaggi per decidere i sindaci, a Carrara e Lucca, mentre 11 comuni vanno al centrodestra e 15 al centrosinistra. Per quanto riguarda le città più grandi a Camaiore e Quarrata il centrosinistra si riconferma al primo turno, a Rignano sull’Arno si afferma il candidato sostenuto dal Pd. Nella nostra regione l’affluenza per le amministrative, nell’unica giornata di voto, domenica 12 giugno si è attestata al 52,24% in diminuzione rispetto alla tornata elettorale precedente. Per il referendum si è fermata invece al 19,5%. Lo scrutinio dei voti delle elezioni comunali, che in Toscana riguardava in tutto 28 città, è iniziato alle ore 16 di lunedì 13 giugno.

Elezioni comunali 2022 a Pistoia: l’esito del voto

I risultati delle elezioni comunali 2022 in Toscana sanciscono la conferma a Pistoia del sindaco uscente Alessandro Tomasi (Fratelli d’Italia e sostenuto da Forza Italia, Unione di Centro, Lega e da due liste civiche), che è stato rieletto con il 51,49% dei voti. Dietro di lui Federica Fratoni (Pd, Movimento 5 Stelle, Civici riformisti, Pistoia Progresso inclusiva) si ferma al 28,32% e Francesco Branchetti (Europa Verde, Pistoia ecologista, Il sole per tutt*) al 12,61%.

Vediamo ora i risultati delle elezioni comunali del 12 giugno 2022 in provincia di Pistoia. A Quarrata il nuovo sindaco è Gabriele Romiti (centrosinistra) con il 66% delle preferenze, contro il 33,98% del candidato del centro destra Stefano Nigi. Il Comune di San Marcello Piteglio sarà guidato ancora nei prossimi 5 anni da Luca Marmo (lista civica “Insieme”, 59,8%). Conferma anche a Serravalle Pistoiese dove il primo cittadino uscente, Piero Lunardi, è stato votato dal 53,4% degli elettori andati alle urne, mentre a Marliana ha vinto il centrosinistra con Federico Bruschi (“Vivi Marliana” 35,9%).

Elezioni Lucca 2022 i risultati: si va al ballotaggio

Il primo ballottaggio per le elezioni comunali 2022 è quello di Lucca, dove i risultati del primo turno vedono il candidato del centrosinistra Francesco Raspini in vantaggio con il 42,65% delle preferenze, mentre il centrodestra con Mario Pardini (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e liste civiche) è al 34,35%. A Lucca, come nel resto d’Italia, la data del ballottaggio delle elezioni comunali è fissata a domenica 26 giugno 2022.

In Versilia, riconferma per il sindaco uscente di Forte dei Marmi Bruno Murzi (64,82%, lista civica Noi del Forte), che ha superato il cugino Umberto Buratti, senatore Pd ed ex primo cittadino dal 2007 al 2017, mentre a Camaiore Marcello Pierucci (centrosinistra) diventa il nuovo primo cittadino arrivando al 59,09%. A Bagni di Lucca è stato confermato il sindaco uscente Paolo Michelini (43,8%) e infine a Porcari Leonardo Fornaciari vestirà la fascia tricolore per altri 5 anni (55,16%).

I risultati delle elezioni comunali 2022 nelle altre città della Toscana

Per quanto riguarda la Città metropolitana di Firenze, l’unica città coinvolta nelle elezioni comunali 2022 è stata Rigano sull’Arno dove è stato eletto sindaco Giacomo Certosi, il candidato del centrosinistra per “Rignano Unita” (Pd, Laboratorio politico sinistra unita e lista civica Certosi), con il 54,33% dei voti. Dietro di lui l’ex vicesindaca Dominga Guerri, sostenuta dalla lista civica “Insieme per Rignano” (29,14%).

A Carrara invece i risultati delle elezioni comunali 2022 sanciscono il ballottaggio, con nessuno dei candidati che ha raggiunto il 50% più uno dei voti: al secondo turno vanno Serena Arrighi (centrosinistra), in questa tornata elettorale al 29,92%, e Simone Caffaz (Lega e liste civiche) al 18,93%.

Ecco i risultati nelle altre città delle Toscana dove domenica 12 giugno 2022 si è votato per le elezioni comunali, con i nomi dei sindaci eletti:

Aulla (MS)- Roberto Valentini (58,76%)

Mulazzo (MS) – Claudio Novoa (57,4%)

Zeri (MS) – Cristian Petacchi (89,8%)

Bientina (Pisa) – Dario Carmassi (61,5%)

Riparella (Pisa) – Salvatore Neri (74,9%)

Campo nell’Elba (Livorno) – Davide Montaiuti (70%)

Marciana Marina (Livorno) – Gabriella Allori (53,0%)

Porto Azzurro (Livorno) – Maurizio Papi (54%)

Sassetta (Livorno) – Alessandro Guarguaglini (74,4%)

Monte San Savino (Arezzo) – Gianni Bennati (33,1%)

Montemignaio (Arezzo) – Roberto Pertichini (78,8%)

Montalcino (Siena) – Silvio Franceschelli (80%)

Sarteano (Siena) – Francesco Landi (75,6%)

Campagnatico (Grosseto) – Elismo Pesucci (51%)

Manciano (Grosseto) – Mirco Morini (56,1%)

Pitigliano (Grosseto) – Giovanni Gentili (51,2%)

Tutti i risultati dettagliati, anche con l’affluenza alle urne, sono disponibili sul sito del Ministero dell’Interno.