Elezioni amministrative 2022 Toscana: dove si vota per le comunali

Le elezioni amministrative 2022 in Toscana riguarderanno 28 comuni in 9 province: alle prossime comunali si vota per scegliere il nuovo sindaco e i consigli comunali in due città capoluogo di provincia, Lucca e Pistoia, e nella lista dei Comuni più popolosi chiamati alle urne figurano anche Camaiore, Carrara e Quarrata. Nella Città metropolitana di Firenze si voterà solo a Rignano sull’Arno, mentre non c’è alcun comune coinvolto in questa tornata elettorale a Prato.

Quando si vota per le elezioni amministrative comunali 2022 in Toscana: la data probabile

Ancora non si conoscono le date delle elezioni amministrative, ma molte forze politiche hanno chiesto l’accorpamento con i referendum 2022 sulla giustizia che si dovranno tenere entro il prossimo 15 giugno. Si voterà su due date, la domenica con orario 7.00-23.00 e il lunedì dalle 7 alle 15, con il successivo scrutinio delle schede. Nel caso di un election day la data probabile per le elezioni comunali e i referendum sarà quella del 12-13 giugno 2022, ma per capire quando si vota bisognerà attendere la decisione del Consiglio dei ministri.

Per cosa si vota durante le amministrative? Tutti i cittadini italiani maggiorenni residenti nel Comune chiamato alle urne possono eleggere direttamente il sindaco e scegliere i consiglieri comunali che resteranno in carica per 5 anni dal 2022 al 2027. Le ultime elezioni amministrative comunali in Toscana risalgono all’anno scorso, quando si votò in una trentina di città, tra cui Sesto Fiorentino e Grosseto.

Dove si vota per le prossime elezioni amministrative 2022 in Toscana

Come detto sono 28 le città dove si vota per le elezioni comunali 2022, tra cui due capoluoghi di provincia (Lucca e Pistoia) e altre tre città con più di 15.000 abitanti (Camaiore, Carrara e Quarrata). I comuni più piccoli dove si eleggerà il sindaco e il consiglio comunale sono Montemignaio, in provincia di Arezzo, e di Sassetta (Livorno) dove vivono circa 500 persone, mentre all’Isola d’Elba andranno al voto 3 comuni su un totale di 7: Campo nell’Elba, Marciana Marina e Porto Azzurro. L’unica provincia che non è interessata queste tornata elettorale locale è quella di Prato. Ecco l’elenco dei comuni toscani coinvolti nelle prossime elezioni amministrative, divisi per provincia:

Città metropolitana di Firenze : Rignano sull’Arno

: Rignano sull’Arno Pistoia , Marliana, Quarrata, San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese

, Marliana, Quarrata, San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese Provincia di Pisa : Bientina, Riparbella

: Bientina, Riparbella Provincia di Livorno : Campo nell’Elba, Marciana Marina, Porto Azzurro, Sassetta

: Campo nell’Elba, Marciana Marina, Porto Azzurro, Sassetta Lucca , Bagni di Lucca, Forte dei Marmi, Camaiore, Porcari

, Bagni di Lucca, Forte dei Marmi, Camaiore, Porcari Provincia di Massa-Carrara : Carrara, Aulla, Mulazzo, Zeri

: Carrara, Aulla, Mulazzo, Zeri Provincia di Arezzo : Monte San Savino, Montemignaio

: Monte San Savino, Montemignaio elezioni comunai in provincia di Siena : Montalcino e Sarteano

: Montalcino e Sarteano Provincia di Grosseto: Campagnatico, Manciano e Pitigliano

Una volta che il governo deciderà quando si vota per le amministrative 2022, sul sito del Ministero dell’Interno saranno pubblicati tutti i dettagli sulle prossime elezioni comunali.

Come si vota per le comunali in Toscana

I cittadini chiamati alle urne per amministrative 2022 anche in Toscana dovranno portare con sé la tessera elettorale e un documento di identità valido: riceveranno una scheda per le comunali (più le eventuali 5 schede dei referendum ammessi, se ci sarà l’election day). Il sindaco viene scelto direttamente dagli elettori, per i consiglieri comunali è possibile esprimere una preferenza nei comuni con meno di 5.000 abitanti e massimo due preferenze (un uomo e una donna della stessa lista) nei comuni con più di 5.000 residenti.

Inoltre, per quanto riguarda le città con più di 15.000 abitanti (quindi Lucca, Pistoia, Camaiore, Carrara e Quarrata per le amministrative 2022 in Toscana) nelle elezioni comunali è previsto il voto disgiunto e se nessuno dei candidati sindaco supera il 50% più uno delle preferenze, si torna a votare per il ballottaggio dopo 14 giorni per scegliere il primo cittadino tra i due candidati più votati al primo turno. Per le città sotto i 15.000 abitanti il ballottaggio per le comunali è previsto solo nel rarissimo caso che i candidati abbiano ottenuto un numero identico di voti, con secondo turno due settimane dopo.