Estate a Firenze: il caldo concede una piccola tregua

La notizia di questa estate bollente è che il caldo a Firenze sta concedendo una piccola tregua. E in città si è rivista anche la pioggia, un avvenimento raro di questi tempi. Dopo le alte temperature delle ultime settimane l’ultimo bollettino del Ministero della salute indica per domani e mercoledì un livello 0 e dunque nessun problema. E infatti le temperature parlano chiaro: fino a mercoledì le temperature massime arriveranno a 33-34 gradi. Niente anche a che vedere con i 40 gradi degli ultimi giorni.

L’estate di Firenze concede uno stop: meno caldo e un po’ di pioggia

In città si è rivista la pioggia. Fiorentini e turisti hanno guardato, con stupore, all’evento. Certo l’estate di Firenze è stata finora molto calda e le temperature resteranno alte per un po’ di tempo però l’acqua caduta è stata comunque piacevole per tutti. La stazione Firenze-Orto botanico, si fa sapere dal Comune, ha registrato 1,2 mm di pioggia mentre quella di Firenze-Giardino di Boboli 2,2 mm.

Estate a Firenze ma con tanto caldo? Gli appuntamenti non mancano

Dopo questa piccola pausa, il caldo a Firenze in questa estate record tornerà a farsi sentire. Per chi rimane in città ci sono diverse proposte, che coinvolgono ad esempio Lumen, Instabile, Ultravox, Off bar. Ci sono concerti, cinema all’aperto, spettacoli dal vivo. Per chi invece vuole andare al mare in Toscana le scelte non mancano: dalla Versilia, quest’anno soldout come non mai, al grossetano. Dal Forte dei Marmi (Lucca) a Castiglion della Pescaia (Grosseto): le temperature in questo caso saranno in questi giorni intorno ai 30 gradi.