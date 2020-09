Exit poll per il referendum 2020: i sondaggi sul voto e le proiezioni

Sì o no al taglio dei parlamentari. Con la chiusura delle urne e la comunicazione dell’affluenza definitiva, si attendono gli exit poll sull’esito del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020, seguiti dalle proiezioni: lo spoglio delle schede inizierà alle ore 15.00 e poco dopo si conosceranno i primi sondaggi.

La percentuale finale dei votanti, secondo le proiezioni, si attesterebbe intorno al 50% (ieri sera per al 39,38%). Ricordiamo però che per questo tipo di referendum – costituzionale confermativo – non è previsto un quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dall’affluenza.

Referendum 2020, exit poll: sì e no

I primi ad arrivare, alle 15.00, sono quindi gli exit poll, che altro non sono che sondaggi realizzati fuori dai seggi, durante le votazioni, per capire le intenzioni degli elettori. Sarà il punto di inizio delle analisi degli esperti per capire se gli italiani hanno detto sì alla riforma costituzionale sul taglio dei parlamenti o hanno bocciato questa sforbiciata.

Taglio dei parlamentari, le proiezioni

Una conferma ai primi dati arriverà poi dalle proiezioni sul referendum 2020, che invece sono basate su un campione di dati reali che arrivano dallo spoglio delle schede.

Essendo una consultazione in cui sono due le scelte (sì o no), le previsioni dei sondaggi dovrebbero essere piuttosto aderenti alla realtà, con un margine di errore basso. In questo caso le prime proiezioni sul referendum 2020 sono previste intorno alle 15.45 e i risultato finale, comunicati dal Ministero dell’Interno, nel corso del pomeriggio.