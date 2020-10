In pochi, pochissimi, forse addirittura nessuno. Quante persone possono partecipare alle feste private con il nuovo Dpcm anti Covid? Le nuove disposizioni per il contenimento del contagio da coronavirus introdurranno di certo nuovi limiti. E si fa strada anche l’ipotesi più drastica: stop assoluto, divieto totale di feste private.

Feste private, quante persone possono partecipare

Dieci persone: sarebbero quante ne consente al massimo il nuovo Dpcm anti Covid, almeno secondo il testo della bozza trapelato nella mattinata. Dieci invitati in aggiunta ai componenti del nucleo familiare residente in quell’abitazione. Previsti anche controlli: forze dell’ordine e pubblica autorità potranno anche entrare nell’abitazione privata e controllare il numero e l’identità dei presenti.

Il testo della bozza del nuovo Dpcm recita infatti, per quanto riguarda le feste private: “Nei luoghi privati il titolare, sia che trattasi di abitazioni familiari o sedi associative, può consentire l’accesso a un massimo di dieci persone diverse dal proprio nucleo familiare risultante dall’anagrafe comunale. Per assicurare il rispetto di tale prescrizione gli incaricati dalla pubblica autorità potranno in qualsiasi momento chiedere l’accesso e procedere alla identificazione dei soggetti presenti nell’immobile”.

Ciò vale non solo per le feste, ma anche per cene tra amici e parenti e per tutte le occasioni di incontro che avvengono nelle abitazioni private.

Nuovo Dpcm anti Covid, verso lo stop alle feste private?

Non solo. Secondo quanto dichiarato dal ministro della salute Roberto Speranza ieri sera a Che tempo che fa, la trasmissione di Rai 3, le feste “possiamo evitarle”. Niente di ufficiale, ma abbastanza per suggerire che il nuovo Dpcm non solo potrà prevedere limiti a quante persone possono partecipare a feste private, ma potrebbe anche vietarle del tutto con lo stop totale. Niente feste di nessun tipo, né in casa né fuori, neppure con amici, parenti e congiunti. Vedremo se sarà questa la linea scelta dal governo quando sarà pubblicato il nuovo decreto.

Ad oggi, in attesa del nuovo Dpcm, sono già in vigore alcune limitazioni riguardo alle feste private e a quante persone possono parteciparvi. Valgono le stesse regole previste per le cerimonie e gli eventi in genere: limite massimo di 200 persone al chiuso e di 1000 all’aperto. Vale per matrimoni, compleanni, battesimi, inaugurazioni. I divieti si estendono poi al ballo e ai buffet. Anche in queste situazioni il distanziamento interpersonale deve essere sempre rispettato.