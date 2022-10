Ripartono i lavori sulla Fi Pi Li tra Montelupo ed Empoli est

- Pubblicità -

L’estate aveva illuso che tutto fosse rientrato alla normalità e invece dal 19 ottobre ripartono sulla Fi Pi Li i lavori, in particolare nel tratto compreso tra Montelupo Fiorentino e lo svincolo Empoli Est. Dalle ore 22 di mercoledì 19 ottobre inizia l’allestimento per arrivare al cantiere vero e proprio a partire da giovedì 20 ottobre.

I lavori sulla Fi Pi Li tra Montelupo e Empoli: due zone di intervento

Sono due le zone di intervento per i lavori della Fi Pi Li a Montelupo. La prima durerà fino al 7 dicembre e interessa 1300 metri di strada. L’altra partirà il 9 gennaio e andrà avanti fino al 10 febbraio: in questo caso la durata è 600 metri. In tutto si tratta di lavori che riguardano quasi 2 chilometri di cantiere, dal km 20 + 280 al km 22 + 180.

Dal 20 ottobre al 6 novembre verrà chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni con la chiusura dello svincolo Empoli est in ingresso direzione Firenze. Dal 7 al 23 novembre verranno chiuse le corsie di marcia e sorpasso in direzione Pisa-Livorno. Rimarrà chiuso lo svincolo Empoli est in ingresso direzione Firenze. Dal 24 novembre al 7 dicembre verranno chiuse le corsie e di marcia e sorpasso in direzione Firenze; rimarrà chiuso lo svincolo Empoli est in ingresso direzione Firenze.

Cosa accade dal 9 gennaio

I lavori sulla Fi Pi Li a Montelupo prevedono una nuova fase dal 9 gennaio 2023, su circa 600 metri di strada. Come per le precedenti aree, anche in questo caso si procederà per fasi. I lavorerà prima sulle corsie di sorpasso poi sulla carreggiata in direzione mare e poi in quella Firenze fino al 10 febbraio.

Per tutti i cantieri dei lavori sulla Fi Pi Li a Montelupo l’orario di lavoro sarà sempre articolato in due turni: dalle 8 alle 17 e dalle 22 alle 6. Come chiarito dalla Regione la ripresa dei lavori è necessaria.

Fi Pi Li: informazioni sui lavori tra Montelupo ed Empoli (anche via Whatsapp)

Questa volta l’impegno per l’informazione all’utenza è maggiore. E’ stato anche predisposto un piano di emergenza per aumentare la capacità di veicolazione delle informazioni in caso di blocchi imprevisti. Per l’utenza verranno aggiornate la pagina Facebook dedicata (cantierefipililotto2b), il numero verde dedicato 800 172 546 e un gruppo WhatsApp di sola lettura, oltre al volantinaggio. Tutte le info sul sito dedicato ai cantieri.