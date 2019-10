Mostri, streghe, fantasmi e zombie di corsa nel parco delle Cascine: nella notte del 31 ottobre 2019 torna la Firenze Halloween run un evento per passare in modo diverso la festa dei “morti viventi”, soprattutto per chi non sa cosa fare con i propri bambini. Le iscrizioni si sono aperte il primo ottobre.

31 ottobre, percorso e punto di partenza

4 chilometri di percorso, in costume a tema, per la corsa ludico sportiva rivolta a grandi e piccini, giunta quest’anno alla quarta edizione: l’appuntamento è alle ore 20 alla piscina Le Pavoniere, punto di partenza e arrivo di questa fun run di Halloween patrocinata dal Comune di Firenze.

L’itinerario si snoda nel parco delle Cascine, trasformato per l’occasione in un luogo “da paura” grazie ad effetti speciali lungo i sentieri e personaggi a tema. Maschere e costumi infatti sono – quasi – d’obbligo: i partecipanti sono invitati a prendere parte all’evento indossando costumi di personaggi mostruosi e le maschere più belle saranno premiate a fine corsa.

Le iscrizioni alla Firenze Halloween Run 2019

Le iscrizioni alla Firenze Haloween Run 2019 sono aperte dal primo di ottobre e il costo di partecipazione cambia a seconda del periodo: la quota di iscrizione è di 10 euro fino al 25 ottobre, 13 euro fino al 30 ottobre, mentre giovedì 31 ottobre, giorno dell’evento, il prezzo è di 15 euro (in quest’ultimo caso sarà possibile iscriversi solo presentandosi al piazzale della piscina delle Pavoniere dalle ore 15.00 alle 19.30). Per i bambini sotto i 10 anni la quota è sempre di 5 euro.

E’ possibile iscriversi nei negozi aderenti oppure online sul sito ufficiale della corsa. I bimbi che parteciperanno alla corsa riceveranno un gadget spettrale mentre gli adulti potranno avere la maglietta ufficiale della Firenze Halloween run. Per tutti ristoro post gara.