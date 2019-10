Ci sono moltissimi programmi per festeggiare Halloween a Firenze insieme ai bambini. Il 31 ottobre, dalle prime ore del pomeriggio, per i più piccini, fino a tarda serata, per le famiglie con bimbi più grandi si può scegliere fra feste, letture animate, passeggiate per le vie di Firenze.

Halloween a Firenze, gli eventi per bambini e famiglie

Halloween alla casa stregata di Artimino

La compagnia teatrale I Viaggiatori del Tempo ritorna anche quest’anno col il suo spettacolo itinerante “del terrore”. In realtà, si tratta di un piccolo brivido accompagnato da tante risate, in uno spettacolo adatto ai bambini a partire dai 5-6 anni. La location, quest’anno, è la Villa Medicea di Artimino, in viale Papa Giovanni XXIII. Qui, dal primo pomeriggio fino a tarda serata, si svolge la rappresentazione con turni a ciclo continuo.

Le date sono 31 ottobre e il 1 novembre 2019. Per prenotare e scegliere il proprio turno, potete collegarvi a questo link.

Le stelle di Harry Potter e mostruosi Pianeti

Due appuntamenti per bambini alla Fondazione Scienza e Tecnica e Planetario di Firenze. Dalle ore 18:00, al Planetario di Firenze, “Le stelle di Harry Potter” attività per bambini dai 7 anni ore 18.00. La famiglia Black ha le stelle dalla sua parte! Per forza! Oltre all’odio per i Babbani, infatti, è tradizione della famiglia dare ai nuovi nati i nomi di stelle o costellazioni. Ma il carattere e il destino sono davvero scritti nel cielo? Info e prenotazioni 055.2343723 – [email protected]. Costo: adulti €8.00, bambini €6.00

Dalle ore 19:00, i bambini dai 7 anni sono invitati a partecipare a un’attività presso il Planetario di Firenze. La domanda intorno alla quale si svolge il laboratorio è: esistono davvero i pianeti giganti, o sono solo frutto della letteratura di fantascienza? I partecipanti, guidati dallo staff del museo, proveranno a dare forma a questi colossi spaventosi, che si aggirano per il sistema solare! Per info e prenotazioni 055.2343723, mail [email protected]. Costo €5.00 bambini (Planetario + laboratorio €10.00).

Festeggiando Halloween con Rolando

Giovedì 31 ottobre dalle 16.30 alla libreria IBS + Libraccio attività dal titolo “Festeggiamo Halloween con Rolando!” In occasione dell’uscita del libro Rolando del Camposanto – due fantasmi da salvare – Mondadori di Fabio Genovesi, presente con i bambini.

L’autore, in compagnia di un gruppo di attori intratterrà i bambini la sera di Halloween con letture animate e tante sorprese. Età consigliata dai 9 anni in su prenotazione gradita allo 055.287339 – [email protected].

Halloween a Firenze e dintorni: cosa fare con i bambini

Festa di Halloween per bambini al Cascin dì Peppo a Lastra a Signa

La festa è per i bambini di tutte le età, poiché viene organizzata presso Cascìn di Peppo, nuovo ristorante-pizzeria con parco giochi a Lastra a Signa, il 31 ottobre in orario 19:00- 23:50. È in programma animazione per bambini a tema, cena per tutti e giochi dedicati alla notte delle streghe e dei mostri di ogni genere e sorta. Ci sarà anche una caccia alle caramelle per tutti i bimbi, area giochi e animazione, trucca bimbi, baby dance, laboratori ecc. Maggiori informazioni: Cascin dì Peppo.

Festa di Halloween anche per piccolissimi alla fattoria di Maiano

Le Labsitters aspettano i bambini organizzano una festa giovedì 31 ottobre dalle 17.00 alle 19.00 alla Fattoria di Maiano. Il programma è suddiviso in due fasce d’età. Con i bimbi 3 ai 5 anni: preparazione dei biscotti a tema Halloween, lettura di terrificanti storie di mostri, giochi a tema Halloween. Con i bambini dai 6 ai 9 anni: passeggiata verso la Casa del Tè con le torce in testa, lettura dei racconti di paura, merenda con dolce tipico americano e poi tanti giochi a tema Halloween, come la pignatta, hot patato, scary musical chairs, guess what? Spider game e tanti altri. Maggiori informazioni: Halloween alla Fattoria di Maiano.

Halloween Run al Parco delle Cascine

Firenze Halloween Run 2019 si svolge, come ogni anno, al parco delle Cascine di Firenze. Si tratta di una corsa ludica per adulti e bambini in costume, per chi lo desidera. L’evento inzia alle 20:00 e i partecipanti correranno tra mostri, zombie e streghe per 4 km aperti a tutti, con partenza e arrivo presso la Piscina Le Pavoniere. Iscrizioni aperte dal 1° ottobre. Informazioni qui.

Tre passi per Halloween, passeggiata mostruosa per le vie di Firenze

Come ogni anno torna la passeggiata sulle storie fiorentina a tema “Halloween”. Il tour è pensato per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni. Durante il percorso, che si snoda in centro storico, saranno raccontate storie e leggende fiorentine con alcune soste per i nostri “dolcetti e scherzetti”. I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto. Partenza del tour alle ore 18.30. Durata: 1h30 ora circa. Costo: 10 euro a bambino (fino a 2 accompagnatori gratuiti). Info e prenotazioni: [email protected] – 347.7548984.

