I vestiti da brivido ci sono, il trucco spaventoso pure. Mancano solo gli eventi e le feste di Halloween, organizzati in locali, discoteche, ma anche nei musei e nei cinema di Firenze e dintorni durante la serata di giovedì 31 ottobre 2019. Dalle visite guidate (paurose) alle maratone horror davanti al grandi schermo, fino ad arrivare ai party danzerecci, abbiamo stilato una guida ai principali appuntamenti della notte più paurosa dell’anno.

Halloween al Museo Stibbert

Una notte al museo, tra antiche armature, passaggi segreti e storie di fantasmi. Il 31 ottobre, dalle 19.00 in poi, le porte del Museo Stibbert di Firenze si aprono in occasione di Halloween per la visita guidata speciale “Knights in the Night”. Costo del biglietto 8 euro, prenotazione obbligatoria ([email protected], 055.4755201)

Halloween 2019 nei cinema di Firenze

Altro classico per passare Halloween a Firenze è il cinema, con film horror pronti a farci sobbalzare sulle poltroncine: nelle sale Uci di Firenze e Campi Bisenzio il 31 ottobre appuntamento con una maratona da urlo, con 5 titoli che hanno terrorizzato tutto il mondo e 10 ore di proiezione.

Da mezzanotte e mezzo si susseguono sul grande schermo 31 di Rob Zombie; Tales of Halloween (ore 2.30), It Follows di David Robert Mitchell (4.30), The Green Inferno di Eli Roth (6.30), Zombi (ore 8.30). Costo del biglietto che comprende tutte le proiezioni: 16 euro (ridotto 14 per i possessori della carta fedeltà).

31 ottobre al teatro, nei dintorni di Firenze

La serata di Halloween 2019 al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, è all’insegna di un classico, con il Rocky Horror Live concert (in programma non solo il 31 ottobre, ma anche il primo e 2 novembre sempre alle 21.00) con la regia di Riccardo Giannini.

Sul palco oltre 30 artisti per la versione “tricolore” del celebre spettacolo: le parti recitate sono in lingua italiana, quelle cantate in inglese. Il 31 ottobre aperitivo speciale e festa con dj set dopo lo show.

Gli eventi di Halloween: la corsa alle Cascine

Tra gli eventi in programma torna anche quest’anno la Firenze Halloween Run, la corsa che nella serata del 31 ottobre 2019 trasforma le Cascine in un parco terrificante. 4 chilometri da percorrere in maschera, con vestiti e trucco a tema, tra installazioni horror. Un appuntamento che piace non solo ai più piccoli, ma anche ai grandi. Partenza alle ore 20.00 dalle Pavoniere. Tutti i dettagli nell’articolo dedicato alla Firenze Halloween Run 2019.

Halloween, i concerti: Glue, Flog, Combo, Hard Rock Firenze

Cosa fare per passare un Halloween “rock” a Firenze? Ci sono i concerti enei locali più conosciuti. All’Auditorium Flog torna il tradizionale Halloween party: dalle ore 21.30 prende il via la Voodoo night con un doppio concerto con le sonorità funk dei 6 ragazzi francesi che formano la band Lehmanns Brothes e del gruppo Rumba De Bodas, 8 musicisti che fondono funk, ska e swing. A seguire rockoteca horror con i dj Lucille e Dr. Lorenz.

L’Hard Rock Cafe di Firenze per Halloween viene invaso da eventi da paura, con cosplay che impersonano i protagonisti dei film horror più famosi (tra i tavoli e in sala, si potrà, ad esempio imbattersi in Edward Mani di Forbice o in Morticia Addams), un corner per un make up a tema, dj set, ospiti come lo Youtuber Victorlaszlo88 che spiegherà gli stereotipi dei film horror e per concludere il concerto dei Superhorror.

Il Glue propone una serata di Halloween tutta rock, grazie a Brian/shake, la tribute band degli AC/DC, seguita da un dj set da paura (ingresso gratuito con tessera), mentre il Combo di Firenze affida il suo Halloween party al live dei Balkan TIR, progetto incentrato sulle ritmiche dell’est Europa che nasce dalla collaborazione di alcuni membri delle band Ragazzi Scimmia e Baro Drom Orkestar. Chiude la serata il dj set firmato da Gabriele Moresco. Ingresso 8 euro (ridotto 5).

Feste di Halloween 2019 nelle discoteche di Firenze: da Lattex Plus al Tenax

Tante le feste di Halloween nei locali e nelle discoteche di Firenze per passare la notte più paurosa dell’anno ballando. Segnaliamo la versione “da brivido” della serata Nobody’s Perfect al Tenax con Ben Klock e Gladis (ingresso da 23 euro), mentre l’Halloween party 2019 firmato Lattex Plus torna alla Limonaia di Villa Strozzi con Jackmaster e Matisa (biglietti da 20 euro).

House e commerciale il 31 ottobre al Viper Theatre, alla periferia di Firenze, con l’Halloween edition del party Razzmatazz anche con animazione a tema (ingresso unico 10 euro).

Party nei dintorni di Firenze

Grande festa di Halloween anche al Mugello Circuit nella serata del 31 ottobre: dalle 23.00 una dozzina di dj si alterneranno su due palchi, uno dedicato a pop, reggaeton e commerciale, il secondo con sonorità più house e tecno (biglietti 20 euro prevendita, 22 online, 25 alla cassa). Previsto anche un servizio navetta (a pagamento).

Vestiti stravaganti, trucchi eccessivi, gadget assurdi: ecco il dresscode per il party “Vice is Nice” a El PavoReal dell’Antella, per una serata ispirata alla Miami del 1984 (ingresso 10 euro).

Fuori Firenze: Halloween a Borgo a Mozzano

Uscendo fuori da Firenze segnaliamo uno dei principali eventi in Toscana: Halloween celebration a Borgo a Mozzano, la più grande festa da paura in Italia. Dalle 15.00 alle 2 di notte nel paese in provincia di Lucca, un percorso da 3 chilometri lungo cui trovare concerti, personaggi in maschera, animazione per grandi e piccoli, danza, dj set, artisti di strada, spettacoli di magia, mercatini e l’horror house in piazza Pascoli. E poi la rievocazione della leggenda di Lucida Mansi e del suo patto con il Diavolo (piazza XX settembre ore 21.30) e i fuochi d’artificio al ponte del diavolo (ore 23.00). Ingresso 10 euro, ridotto 6.