Firenze è terza in Italia per micro-criminalità e problemi di sicurezza

Spaccate, aggressioni, rapine e furti: la questione della sicurezza a Firenze è finita sotto i riflettori negli ultimi tempi e adesso anche il Sole 24 Ore fotografa la situazione in città con il suo Indice della Criminalità 2024. Secondo la top 10 del quotidiano economico, il podio delle città italiane meno sicure spetta a Milano, Roma e, appunto a Firenze dove nel 2023 si sono contate quasi 60mila denunce. Il capoluogo toscano torna in questa lista nera, per effetto dell’aumento delle rapine: quelle in strada hanno subito un’impennata in un anno di più della metà. A dirlo i dati del Ministero dell’Interno analizzati dal Sole che ha preso come riferimento i delitti denunciati nel 2023 ogni 100.000 abitanti. A livello nazionale poco meno di una denuncia su 3 viene fatta per reati compiuti nelle realtà più grandi, i capoluoghi delle 14 Città metropolitane.

Sicurezza a Firenze: i dati dell’Indice della Criminalità 2024

Secondo l’Indice della Criminalità 2024 del Sole 24 Ore, Firenze è maglia nera in Italia per il numero di denunce di rapine, anche lungo le strade, 136 ogni mille abitanti. Quelle che avvengono in strade e piazze sono aumentate del 56% tra il 2022 e il 2023 con 1.034 episodi segnalati alle forze dell’ordine. Un fenomeno in parte legato al boom dell’uso di droga, crack in primis, ha spiegato la sindaca Sara Funaro interpellata dal quotidiano: “Il tema della sicurezza è una priorità – ha detto – ma va affrontato con la città: bisogna investire in politiche sociali e sanitarie, non solo nei presidi“.

L’attenzione è tornata alta dopo l’aggressione a scopo di rapina che nelle settimane scorse ha fatto finire in ospedale, in fin di vita, un 91enne nella zona di via Palazzuolo. A seguito dell’episodio sono state introdotte pattuglie a piedi, mentre il Comune ha imposto la chiusura anticipata dei minimarket che vendono alcol nelle zone più a rischio. Previsto anche un piano per combattere l’uso di stupefacenti.

Se si guardano poi i furti in abitazione, il podio delle tre città italiane meno sicure è tutto toscano: al primo posto nazionale c’è Pisa (481 denunce ogni 100.000 abitanti), al secondo Firenze (433,2 denunce), seguita da Lucca (427,1).

La situazione in Toscana

In Toscana se si guarda la classifica generale Firenze è seguita da Prato (al settimo posto a livello nazionale), Livorno (decima), Pisa (diciottesima), Grosseto e Lucca (rispettivamente alla posizione 26 e 27). Nella parte bassa ci sono Massa-Carrara, Pistoia, Arezzo e Siena, la provincia più sicura.

Livorno è terza in Italia per estorsioni denunciate (30 ogni 100.000 abitanti), Prato è “medaglia di bronzo” per i danneggiamenti e le rapine (al secondo posto se si prendono in considerazione quelle compiute lungo la pubblica via). Tutti i dati sono consultabili su lab24.ilsole24ore.com.