Firenze Prossima, cinque incontri pubblici nei cinque Quartieri

Prende il via l’ultima fase di Firenze Prossima, il percorso di partecipazione realizzato con Lama Agency e SocioLab in vista dell’adozione dei nuovi strumenti urbanistici della città di Firenze.

Cinque incontri in presenza: si comincia oggi dalle Murate

In programma ci sono cinque incontri pubblici in presenza nei cinque Quartieri. Si comincia oggi (25 maggio) dal Quartiere 1 con un appuntamento presso il complesso delle Murate. Il 3 giugno sarà la volta del Quartiere 2 in piazza delle Cure, il 10 giugno del Quartiere 3 in piazza Bartali, il 15 giugno del Quartiere 4 in piazza dell’Isolotto, per chiudere il 17 giugno nel Quartiere 5 alla Mercafir.

Gli incontri si terranno dalle 17 alle 20 e nel rispetto delle norme anti Covid. Sono organizzati in tavoli tematici gestiti da facilitatori professionisti, in cui la cittadinanza è chiamata a discutere sui temi urbanistici confrontandosi per condividere proposte e raccomandazioni da consegnare all’Amministrazione in vista della definizione degli strumenti di pianificazione.

I temi al centro della pianificazione

I cinque temi al centro della pianificazione richiamano azioni della quotidianità che riguardano direttamente chi vive e lavora a Firenze:

FIRENZE LAVORA – Quali strategie urbanistiche per diversificare e riattivare le attività produttive?

FIRENZE SI MUOVE – Come riorganizzare i percorsi, il trasporto e l’utilizzo dei mezzi. superando i problemi di traffico e inquinamento?

FIRENZE SI ABITA – Come riorganizzare spazi e servizi nei rioni per una città a misura di abitante e quali strategie per riequilibrare il mercato della casa, con attenzione alle fasce più fragili della popolazione?

FIRENZE VIVE – Quali idee per mettere in rete i luoghi di interesse rendendo la città più fruibile per chi ci vive e diversificando l’offerta per chi la visita?

FIRENZE SI RIGENERA – Quali strategie per promuovere forme di riuso, anche temporaneo, del patrimonio esistente costruendo nuove centralità a partire dalla riattivazione di edifici e luoghi dismessi e in una città più resiliente?

Il percorso di Firenze Prossima