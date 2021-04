Firenze in zona arancione o in rossa: il colore è rimasto incerto fino a tarda serata. Poi è prevalsa la linea della massima prudenza, appoggiata anche dal sindaco di Firenze (e della Città metropolitana) Dario Nardella. Così è arrivata l’ordinanza del presidente della Regione Eugenio Giani. Dunque Firenze rimane zona rossa anche dopo lunedì 12 aprile, quando la Toscana passa ufficialmente in arancione. Nei 41 comuni fiorentini, da Scandicci a Campi Bisenzio, da Borgo San Lorenzo a Vinci restano quindi le restrizioni più pesanti, come anche nella vicina provincia di Prato, nel Valdarno Inferiore e in 5 città del senese.

I dati rossi di Firenze e della provincia di Prato

Come detto la Toscana diventa arancione da lunedì 12 aprile 2021 e quello stesso giorno scattano le zone rosse locali (qui la mappa e l’elenco completo dei comuni rossi). Così Firenze non vedrà il colore arancione, almeno in questa prima parte del mese: resterà zona rossa nel weekend e anche la prossima settimana. Negli ultimi 7 giorni l’incidenza dei contagi all’interno della Città metropolitana ha superato l’asticella dei 250 casi ogni 100.000 abitanti, la soglia che fa scattare in automatico il rosso.

Secondo l’ultimo report si sono contati 260 positivi ogni 100.000 abitanti sull’intero territorio della Città Metropolitana di Firenze, peggio ancora la provincia di Prato con 306. Il comune di Firenze è poco sotto la soglia limite, ma il sindaco Dario Nardella, come altri primi cittadini della Piana si è schierato contro lo “spezzatino di colori”, preferendo regole omogenee per tutto il territorio.

Fino a quando Firenze rimane zona rossa ad aprile

L’ordinanza del presidente della Regione Eugenio Giani che mette Firenze in zona rossa, resta in vigore fino a sabato 17 aprile, quando il governatore potrà firmare un ulteriore provvedimento per prorogare le restrizioni o lasciare la strada libera al passaggio in arancione. Sempre che per tutta la Toscana sia confermato lo stesso colore la settimana seguente: venerdì prossimo, dopo il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, si riunirà la cabina di regia per decidere i cambi di zona delle regioni. Tutto dipende dall’andamento dei 21 parametri che “misurano” il contagio da Covid, soprattutto l’indice Rt e l’incidenza dei casi.